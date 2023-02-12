鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-3.07元，預估目標價為11.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-3.41元上修至-3.07元，其中最高估值-1.7元，最低估值-4.88元，預估目標價為11.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|-1.7
|-0.78
|最低值
|-4.88
|-2.48
|平均值
|-3.18
|-1.5
|中位數
|-3.07
|-1.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|218,071,000
|227,354,799.66
|最低值
|155,648,074.81
|179,200,497.88
|平均值
|197,972,758.08
|198,250,151.85
|中位數
|210,138,430
|188,195,158
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.53
|0.17
|-1.77
|0.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
|279,376,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。