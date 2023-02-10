〈專利排行榜出爐〉台積電申請數連七年奪冠 群創首入列前十成黑馬

經濟部智慧財產局今 (10) 日公布 111 年度專利申請統計，觀察在發明、新型、設計等三種專利申請上，本國法人續由台積電 (2330-TW) 以 1534 件，連續七年奪冠，面板大廠群創 (3481-TW) 更首度入榜，排名第六為本屆最大黑馬，至於外國法人則由應用材料以 881 件首度奪冠。

智慧局長洪淑敏表示，本國人三種專利前十大集中在半導體、顯示器、資通訊產業，其中，台積電續居本國企業專利申請榜首，但件數較去年減少 21%，宏碁 (2353-TW) 則以 530 件居次，友達 (2409-TW) 也以 505 件緊追在後，接續為聯發科 (2454-TW)、南亞科 (2408-TW)、群創、瑞昱 (2379-TW)、工研院、英業達 (2356-TW)、中鋼 (2002-TW)。

觀察今年以黑馬之姿擠進前十大的群創，洪淑敏說，群創過去幾年申請數均落在雙位數，去年則一口氣申請 336 件，年增幅高達 2700%，推測是與近年新世代顯示技術 Mini/MicroLED 布局、場域經濟等應用有關。

此外，去年排名第十的台達電 (2308-TW) 今年則跌出前十名，遭合作金庫、台灣銀行超車，而鴻海 (2330-TW) 也連續兩年跌出十名外，今年再退一名至第十二名，對此，洪淑敏解釋，專利申請數與各企業布局有關，以鴻海為例，近年研發量能相對聚焦海外，推估其各市場專利布局比重為美國、日本各 3 成，中國、台灣則各占 2 成、1 成。

今年共有 6 家銀行入列申請百大名單中，除合作金庫、台灣銀行外，還包含兆豐銀行、中國信託、台新銀行、土地銀行，其中，台新銀行為首次入列，申請件數達 87 件、年增 1640%；大專院校及研究機構方面，城市科大續居榜首，其次則依序為成功大學、陽明交通大學，工研院則以 331 件申請續居研究機構第一。

至於外國法人中，應用材料首次以 881 件超車高通 (QCOM-US) 奪冠，高通則以 763 件排名第二，接續則為三星電子、東京威力、日東電工、日商鎧俠、美商元平台 (Meta)、信越化學、日商富士軟片、迪斯科，荷商艾司摩爾 (ASML) 則退居第十一名，整體而言涵蓋半導體、資通訊、化學產業等領域。