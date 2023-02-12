鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至26元，預估目標價為335元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.43元上修至26元，其中最高估值30.45元，最低估值19.04元，預估目標價為335元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 30.45 38.82
最低值 19.04 26.8
平均值 25.53 32.1
中位數 26 31.1

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 66,690,000 73,496,000
最低值 52,877,000 63,412,220.06
平均值 58,973,410.34 67,079,320.21
中位數 59,933,000 66,261,381

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 41.34 44.14 23.05 21.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 62,557,192 48,496,522 44,693,441 40,788,105

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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