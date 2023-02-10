美上周初領失業金人數升至19.6萬 6周以來首次回升

美國勞工部周四（10 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19.6 萬人，為 6 周以來首升，高於市場預期的 19 萬人，較前值 18.3 萬人增加 1.3 萬人，上周續領失業金人數也攀升，不過整體來看就業市場依然火熱。

儘管聯準會（Fed）升息給經濟帶來越來越大的阻力，但就業市場仍保持彈性，大眾普遍預期經濟衰退還遠未到來。

截至 2 月 4 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19.3 萬人，高於市場預期，較上周的 18.3 萬人增加 1.3 萬人，4 周移動平均值報 18.92 萬人。

截至 1 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 168.8 萬人，較上周修正後的 165 萬人增加 3.8 萬人，高於市場預期的 165.8 萬人，4 周移動平均值報 166.47 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

在 Fed 不斷升息的背景下，美國勞動力市場依然堅挺，儘管越來越多的裁員趨勢已蔓延到科技公司外，如迪士尼 (DIS-US) 日前宣布將裁員 7 千人，而波音 (BA-US) 預估今年將裁員 2 千人，主要是財務和人資部門，但是許多企業（特別是小公司）仍在努力招聘，而另一些企業則留住他們拚命爭取來的員工。

經濟學家指出，大多數的公司，尤其是科技產業，在新冠疫情期間過度招聘，因此現階段大舉裁員，而小企業則仍在尋找工人。坊間調查顯示，企業在疫情期間招聘受挫後，現在普遍不願裁員。

分析師看法

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 說：「如果我們認為本周初領失業金中有衰退訊號，那就是在喊狼來了。企業裁員仍低，經濟衰退尚未到來，如果說真的要來了，那也是在幾個月之後。」

Brean Capital 資深經濟顧問 Conrad DeQuadros 表示，儘管勞工部目前採用的是剔除季節影響的計算模組，但套入先前的公式計算來看，初領失業金人數仍低，表明非自願離職的人數仍然很低，或者那些失去工作的人很快就能在其他地方就業，「勞動市場的吃緊態勢未有緩解跡象」。