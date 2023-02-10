〈財報〉獲利預期低於預期 Lyft股價大跌

Lyft Inc. (LYFT-US) 預測今年獲利將大幅低於預期，並表示將降價以吸引和留住客戶，其股價在周五 (10 日) 盤前大跌 34%。

這家網約車公司預計本季調整後 EBITDA 為 500 萬至 1500 萬美元，低於預期的 8360 萬美元。

Lyft 一直在努力留住客戶，並將其搭車量恢復到疫情前水平。其業績與 Uber (UBER-US) 相反，後者第 4 季訂車量飆升 31%，自疫情爆發來首次超過送貨量，代表即使通膨高漲，消費者仍願意為汽車支付高價。

Kyft 在 2022 年暴跌 74%，今年截至本周四 (9 日) 收盤已反彈 47%。

該公司財報顯示，在 2022 年第 4 季調整後 Ebitda 虧損 2.48 億美元。該公司將虧損歸因於監管披露的變化，該變化要求公司在財務中提撥保險準備金、預留用於支付理賠的現金和其他保險費用。

聯合創始人兼總裁齊默 (John Zimmer) 表示，該公司將在價格和等車時間方面更具競爭力。10 月，Lyft 增加了乘客直接支付的服務費，以支付更高的保險費用。預計這些費用將繼續增加。

齊默表示，與其讓乘客承擔負擔，Lyft 更願意承擔獲利損失，並補充說該公司預計即使因此導致第 4 季獲利損失，也只會是一次性的。

Lyft 第 4 季業績有個亮點。營收成長 21% 至 11.8 億美元，創歷史新高，超過華爾街預期的 11.6 億美元。每個司機的單趟收入較去年增加 11.5% 至 57.72 美元。第 4 季的 2040 萬活躍司機數與預期相符，但仍比 2019 年底的 2290 萬低 200 萬以上。