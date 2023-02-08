Fed主席鮑爾發表談話前 美元攀升至1個月高點

美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，美元周二（8 日）一度升至 1 個月高點。投資人將密切留意鮑爾談話內容，尋找有關美國利率在今年可能升至多高的任何蛛絲馬跡。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 盤中抹去多達 0.2% 的跌幅，創下 2 月 6 日以來最高點 103.93。截稿前，美元指數漲勢收窄至 103.7。

投資人將聚焦鮑爾在美國時間周二下午 1 點 40 分（台灣時間周三凌晨 1 點 40 分）於華盛頓經濟俱樂部（Economic Club of Washington）發表的談話，特別是他對就業市場的看法。美國 1 月就業數據遠超預期，澆熄投資人對 Fed 政策轉向的期待。

多倫多 Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「Fed 官員努力說服投資人，終點利率可能會升至 5.25% 以上並在 2024 年前保持這一水準，市場正準備迎接一致的遊說努力。我們預料鮑爾將強調對潛在通膨壓力的執著態度，同時強調勞動力市場的實力和承受升息的能力。」

美國利率期貨顯示，市場預估聯邦基金利率將在 6 月達到略高於 5.1% 的高峰，而在上周五非農報告公布之前，市場預估利率將達到低於 5% 的峰值。該份報告讓原本指望 Fed 升息周期即將暫停的交易員驚慌失措，與此同時提振美元走勢。

Monex 外會分析主管 Simon Harvey 表示：「鮑爾有機會收回他上周三發表的一些言論，這些言論引法外界鴿派解讀，不過鮑爾也可能不會發出任何新的訊息。Fed 仍有一些工作要做，儘管在抑制通膨方面有進展，但就業市場仍存在問題。」