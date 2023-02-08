〈紐約匯市〉鮑爾重申通膨趨緩 DXY自一個月高點回落 日元澳幣強彈

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發言後，美元指數周二 (7 日) 自一個月高點回落，鮑爾再次強調，通膨緩解進程已經開始，且他預期今年通膨將大幅下滑。美元走軟之際，澳幣、日元均升逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.22%，至 103.39。

鮑爾周二於華盛頓經濟俱樂部 (Economic Club of Washington) 出席活動時表示，讓通膨回到央行設立的 2% 目標的過程坎坷，需要進一步升息，但他也拒絕把意外強勁的 1 月非農就業報告，與「利率必須高於去年底預期」劃上等號。

Comerica 首席經濟學家 Bill Adams 表示，鮑爾有機會暗示更激進的信號，但他沒有，Fed 可能會在短期之內再升 1-2 碼，然後才暫停升息。

利率期貨市場顯示，市場預估聯邦資金利率將在 6 月達到略高於 5.1% 的高峰，在上周五非農報告出爐之前，對利率高峰的預測值還不到 5%。

美元兌日元自昨日升抵的一個月高點回落，貶值 1.2% 至 131.07 日元。

日經此前報導，日本政府已向現任日本央行 (日銀, BOJ) 副總裁雨宮正佳 (Masayoshi Amamiya) 探詢接任央行總裁一職的意願。因外界認為雨宮正佳的立場比其他央行總裁候選人還要更鴿派，日元兌美元昨日下探一個月低點。

英鎊兌美元自一個月低點回升，小漲 0.2% 至 1.2042 美元。在英國央行 (BOE) 上周發布鴿派決議後，投資人正在關注央行總裁的進一步評論。

歐元盤中走貶，因鮑爾的發言令投資人認為 Fed 的立場可能變得更鷹派，因此帶動美元走強。截稿前，歐元兌美元幾乎持平，報 1.0723 美元，收復稍早貶勢。

法國東方匯理銀行 (Credit Agricole) 策略師 Valentin Marinov 表示，歐元一直是 G10 貨幣當中的最大多頭，兌美元、瑞士法郎、英鎊和日元的走勢不佳，反映了多頭平倉。

不過，Marinov 預估下月歐元應能穩定在 1.05 美元左右。「只有在歐元區數據持續走疲、歐洲央行 (ECB) 持鴿派立場以及外圍利差擴大的情況下，才能證明歐元重回下行趨勢。」

澳幣終止連三貶，升逾 1% 至 0.6951 美元。澳洲央行周二如預期升息 1 碼，並表示將進一步緊縮政策，立場較外界預期更強硬。

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