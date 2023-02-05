本週操盤筆記：Fed主席鮑爾談話、多國央行決策接棒登場、拜登發表國情咨文

本週重點國際財經大事包括：美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話，繼上週主要經濟體的超級央行週後，澳洲、瑞典等其他央行接棒公布利率決策，美國總統拜登將發表國情咨文。此外，中國將公布 1 月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI），而英國去年第四季和去年 12 月國內生產毛額（GDP）數據也將出爐。



本週操盤筆記 (0206-0210)

1.Fed 主席鮑爾發表談話

Fed 主席鮑爾將於台灣時間週三（8 日）凌晨 1 點發表談話。美國最新公布的 1 月非農報告顯示新增就業人數遠超預期，顯示就業市場仍未降溫，不僅澆熄市場對 Fed 在未來轉鴿預期，也可能削弱 Fed 打通膨的努力，與此同時也意味著 Fed 還有繼續緊縮貨幣政策的空間。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 曾表示，火熱的勞動力市場可能推動薪資更快攀升，成為點燃通膨的又一「引線」。摩根士丹利首席經濟學家 Ellen Zentner 曾說，從現在起，就業市場可能成為關鍵指標而非消費者物價指數（CPI），美銀也說，讓就業市場降溫是 Fed 讓核心通膨回落至 2% 的唯一方法。

鮑爾日前在記者會上表示，「反通膨進程已經開始」，這表明激進的緊縮週期開始緩解物價成長的速度，儘管他警告未來還會有幾次升息。

分析師認為，雖然鮑爾在會幣政策後的記者會上強調還會繼續升息，但聯邦公開市場委員會（FOMC）的聲明中通膨用詞變化，以及從「升息程度」到「升息節奏」的用詞變化，都表明官員正在辯論何時暫停升息，這本身就是一種鴿派訊號。

Vanguard 利率主管 Roger Hallam 表示：「儘管鮑爾表示至少還會有幾次升息，但債券市場從鮑爾更為平衡的語氣中推斷出升息很快就會暫停。另外，鮑爾確實提出如果數據更強勁將會採取更多行動的前景。」

本週將有許多 Fed 官員陸續發表談話，其中最值得留意的是紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）將接受華爾街日報（WSJ）採訪，從訪談內容中可一窺 Fed 未來貨幣政策動態，與此同時 Fed 理事華勒（Christopher Waller）也將發表演說，兩者都是聯邦公開市場委員會（FOMC）握有永久投票權的官員，此外今年在 FOMC 有投票權的明尼阿波利斯 Fed 總裁卡什卡里（Neel Kashkari）將發表談話。

2. 多國央行決策接棒登場

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）上週陸續公布最新貨幣政策決議，3 家央行分別把各自的基本利率上調，本週澳洲、瑞典、墨西哥、俄羅斯央行接棒公布最新的貨幣政策決議。

有市場分析認為，去年隨多國央行紛紛升息應對通膨，如今全球通膨狀況已有改善，而央行的緊縮步伐也近尾聲，其中 Fed 上週已將升息速度從先前的 2 碼（50 個基點）放緩至 1 碼（25 個基點）。

3. 拜登發表國情咨文

美國總統拜登將於週二發表國情咨文。美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文；一般來說，這會在每年的 1 月或 2 月舉行，讓總統暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。

路透曾報導指出，拜登仍在考慮國家經濟委員會及經濟顧問委員會主席人選，有關決定料在下週發表國情咨文後作出。拜登團隊已考慮 Fed 副主席布蘭納德（Lael Brainard）擔任國家經濟委員會主席，以及拜登密友柏恩斯坦（Jared Bernstein）擔任經濟顧問委員主席。

其他國家經濟委員會主席熱門人選包括美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）及商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）。白宮副發言人表示，有關職位人選未定，任何相關報道均不正確。

此外，根據其他外媒報導，在美國國務卿布林肯與中共外長秦剛會面後，拜登總統將在國情咨文（State of the Union）演講中，討論中俄帶來的「挑戰」。《南華早報》指出，有關中俄的評論，將是拜登下週的國情咨文的重點。在此之前，俄羅斯外交部表示，中國國家主席習近平打算訪問莫斯科。