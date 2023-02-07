〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾談話 主要指數漲跌不一

市場靜待聯準會（Fed）主席鮑爾談話，觀察他是否會加入其他鷹派 Fed 官員行列，給大眾對央行在今年政策轉向的預期潑冷水，美股主要指數周二（7 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.01%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美股繼續消化遠超預期的 1 月非農就業報告時，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里陸續表鷹，給投資人對 Fed 轉向的期待潑了一盆冷水。

市場最大的擔憂可能在於，重磅經濟指標火熱可能會讓 Fed 祭出更多升息措施，或徹底顛覆下半年降息的預期。目前投資人正焦急等待 Fed 主席鮑爾的最新表態，以一窺 1 月非農就業報告對 Fed 升息路徑的影響。

另一方面，地緣政治擔憂也重新進入大眾視野。在美國試圖打撈其用導彈炸毀的中國氣球之際，北京政府承認，被發現在多個拉美國家上空的第二個氣球為其所有。

此外，美國總統拜登將在稍晚發表國情咨文，目前美中關係再度緊張、眾議院共和黨在提高聯邦債務上限問題的攤盤也在醞釀中。

能源方面，國際油價連續第二個交易日上漲，此前沙烏地阿拉伯意外上調亞洲的原油價格，顯示出對需求前景的信心。截稿前，美國 4 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.14%，至每桶 82.12 美元；3 月到期的西德州原油期貨上漲 1.7%，至每桶 75.38 美元。

個股方面，美國遊戲公司動視暴雪 (ATVI-US) 公布 2022 會計年第四季度及全年財報，上季淨利潤為 4.03 億美元，按年下跌 28.5%，經調整後每股獲利為 1.87 元；淨營收為 23.34 億美元，上年同期為 21.63 億美元；淨預定收入為 35.7 億美元，分析師預期 30.8 億美元，上年同期為 24.9 億美元。該股盤前股價上漲逾 3%。

截至台北時間周二（7 日）22 時許：

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 11.36%，至每股 159.05 美元

外媒報導表示，百度正計劃在今年 3 月推出與 OpenAI 的 ChatGPT 的類人工智慧（AI）聊天機器人服務，最初版本將嵌入其搜索服務中心。百度周二證實，該 AI 聊天機器人的名稱是文心一言（ERNIE Bot），將在 3 月完成內部測試後向公眾開放。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.76%，至每股 210.46 美元

美國航太業巨擘波音公司（Boeing）日前計劃 2023 年針對財務和人力資源部門裁減約 2,000 名人力，同時將約三分之一的工作外包給印度的塔塔顧問服務公司（Tata Consultancy Services），旨在使其能夠更好的調配資源，支持當的產品和技術開發。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.30%，至每股 260.12 美元

微軟將於美東時間周二下午 1 點（台灣時間周三凌晨 2 點）舉辦一場活動，外界預估該公司將展示其人工智慧聊天機器人 ChatGPT 和搜索引擎必應（Bing）的融合。該活動的邀請函已於上周發出，與會者被告知，微軟執行長將透露幾個令人興奮的計畫進展消息。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月貿易收支報 - 674 億美元，預期 - 685 億美元，前值報 - 610 億美元

華爾街分析：

花旗銀行亞太區交易策略主管認為，交易員忽略美國利率高於峰值的風險，這可能導致債券和股票的痛苦拋售。從美國到歐洲、從香港到韓國，各個市場股市似乎都被高估，這些地區的股市可能在未來 3 到 4 月內下跌，而美元將隨升息預期而走高。

Brandywine 全球投資管理公司投資組合經理 Jack McIntyre 表示，預料 Fed 主席鮑爾將在演講中清楚表明央行已經做了很多工作，今年晚些時候可能出現影響經濟的貨幣緊縮政策。