專家：熊市尚未完結 美股仍可能暴跌

Elliott Investment Management 創辦人、億萬富豪 Paul Singer 近日提出警告，如今熊市還未完結，美股仍可能暴跌。

Singer 表示，熊市尚未結束，20% 跌幅恐怕還不夠。他也表示，數年來最為激進的貨幣財政政策不可能在一年之內就得到化解。

Singer 也表示，預計市場將出現混亂，他也認為如今市場上許多估值指標都高於 1929 年網路泡沫時期。

標普 500 指數在去年大跌 19%，但今年迄今反彈將近 9%，該指數從本週二開始連續 3 日上漲超過 1%，因爲儘管失業率仍處於 53 年來低點，但投資人預期隨着通膨有所緩解，美聯準會 (Fed) 有望短期內結束升息。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 近日表示，他認為近期的價格走勢更多是反映了 1 月的季節性效應，以及去年 12 月底和殘酷一年之後的空頭回補。

Wilson 表示，Fed 不願轉向更鴿派的立場，加上自 2008 年以來最嚴重的企業獲利衰退的現實，正在再度被市場錯誤定價，很可能會在短期內出現本輪熊市的最後一次下跌。

他也強調，市場現在仍然處於熊市的最後階段，標普 500 指數可能會再創新低：「熊市在最後階段總是可能愚弄投資人，總是最棘手的，我們一直高度警惕這種假象。」

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 則認為，隨著華爾街的景氣和獲利預測更能反映經濟低迷，美股將在 2023 年上半年觸底。這位資深策略師預計美股將在 2023 年底反彈，標準普爾 500 指數最終將達到 4150 點左右。