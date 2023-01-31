熊市陷阱！大摩喊：本周美股漲勢恐告終 現下快賣

因市場預期美國聯準會 (Fed) 很快就會停止升息，令美股節節上漲，但摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 認為，現下正是賣出的好時機，因為這波漲勢恐怕本周告終。

標普 500 指數今年開局便走高，自去年 10 月初觸及的熊市低點上漲約 13%，因為自當時起通膨率已降低，令市場不斷縮減對 Fed 本周升息幅度的預期，目前預期僅升息 25 個基點。

升息意在降低經濟需求，以拉低過高的通膨率，因此投資者擔心 Fed 的緊縮政策會引起經濟衰退，故而升息可望止步的消息正鼓舞股市。

Wilson 指出，股市節節上升開始令許多投資者相信他們正錯失漲潮，怕搭不上車的心理誘使他們更積極進場。然而，眼前的問題是 Fed 本周三會議在即，說不定會傳出市場不想聽的消息，因為 Fed 仍有許多動機恐較預期更大幅度升息。

Fed 可能需要利用評論來刺激債市利率上升，因為近來債市利率下降，恐增加經濟體中的借貸和支出，進而令通膨上升。

與此同時，通膨仍遠高於 Fed 的 2% 目標水準，因此 Fed 希望確保利率不會下降太多。

Wilson 表示，投資者似乎已經忘了「別跟 Fed 對作」的基本守則，當前的漲勢是「熊市陷阱」，市場已將所有利多反映在價格上，隨著月底到來和 Fed 抑制通膨的決心，市場可能返回現實面。

Wilson 說：「近期漲勢偏向反映 1 月的季節性效應，以及 12 月艱難地結束殘酷的一年後引起的空頭回補。現實是，企業財報顯示，收益較大眾所擔心的情況還糟糕，尤其是獲利相關的數據。」

1 月效應係因 12 月普遍缺乏流動性，小盤股經歷 12 月減稅後，會在隔年 1 月出現反彈趨勢。

其他可能的解釋包括「櫥窗裝飾 (Window Dressing)」，指的是基金經理人在年底或季末公布績效時，會賣掉那些賠損很多的股票、同時買進很多當時股價正在飆升的股票，以包裝基金或投資組合。

市場目前已對 Fed 兩天後的談話感到緊張，交易者開始賣出，周一美股三大指數均收低，那斯達克綜合指數甚至跌近 2%。

當然，美股本周一 (30 日) 走低也提高了 Fed 發表談話當天反而收高的可能性，但 Wilson 認為，別對持續性漲勢抱持太高希望。