鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.44元，預估目標價為140元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.47元下修至4.44元，其中最高估值7.11元，最低估值1.56元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 7.11 11.77
最低值 1.56 6.99
平均值 4.27 9.57
中位數 4.44 9.29

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 21,799,109 28,113,337
最低值 14,429,000 21,936,629
平均值 18,429,344.24 24,227,941.71
中位數 18,891,000 23,402,031.4

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 12.9 15.45 10.59 7.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,182,376 25,546,205 21,377,724 17,310,716

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3105/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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