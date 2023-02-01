彭博性別平等指數 穩懋等16家台股企業上榜稱霸亞太市場

2023 年彭博性別平等指數 (Bloomberg Gender Equality Index, GEI) 公布最新評選結果，台股企業包括穩懋 (3105-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、合一 (4743-TW)、京城銀 (2809-TW) 等 16 家企業上榜，較去年增加 10 家企業，包括入選家數及成長幅度皆位居亞太區第一，顯示企業在性平領域的努力已讓國際看見。

根據彭博最新公布的入選企業，16 家入選企業包括穩懋、臻鼎、合一、京城銀外、友達 (2409-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW)、台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、第一金 (2892-TW)、信邦 (3023-TW) 及合庫金 (5880-TW)。

其中穩懋已是連續 2 年入選彭博性別平等指數，穩懋在五大關鍵面向持續提升進步，其中「性騷擾防治政策」方面更是拿下滿分，穩懋 2021 年整體的女性員工比例達 51.3%，其中女性 IT 員工比例、女性工程人員比例及女性新進員工比例也優於產業水準。

京城銀則是第三度入選彭博性別平等指數，京城銀的女性高階主管占比高達 41.3%，較 2004 年的 2.6% 大幅成長。另外，京城銀也落實性別薪酬平等，未來持續積極減少職場性別差距，以實際行動實踐聯合國永續發展目標「SDG5 性別平等」。

彭博性別平等指數，透過標準化的統計數據與公司政策，了解企業在創造性別平等職場的努力，彭博性別平等指數透過五大關鍵面向、70 項指標來評估企業在多元化和性別平等政策的表現。

其中五大關鍵面向包括：領導力及人才培養 (Leadership & talent pipeline)、薪酬平等及性別同工同酬 (Equal pay & gender pay parity)、包容性文化 (Inclusive culture)、性騷擾防治政策 (Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象 (External brand)。

包括世界知名企業如可口可樂 (Coca Cola) 、匯豐 (HSBC)、國泰航空 (Cathay Pacific)、英特爾 (Intel) 等全都是彭博性別平等指數成分股。

彭博社董事長高逸雅 (Peter T. Grauer) 認為，企業必須提供包容性的工作環境，支持工作與生活平衡以及彈性工作安排的企業才能成功留住人才，同時在瞬息萬變的商業環境中取得競爭優勢。