〈董監事酬勞揭露〉上櫃半導體最威 世界平均每人可領逾3600萬元

根據證交所統計，2021 年上櫃公司董監事實際支領的酬金，平均酬金前 10 名的上櫃公司中半導體就占了 7 家，其中世界 (5347-TW) 每位董監事加上兼任員工酬金，平均每位可領 3673 萬 7841 元居冠。

證交所今 (31) 日公布 2021 年上市櫃公司董事實際支領酬金統計，在上櫃公司部分，董監事平均酬金前 10 名的主要以半導體為主，但酬金與上市公司相比卻有落差，以前 3 名公司來說，平均每位董監事加上兼任員工，所領取酬金均不到 4000 萬元。

其中第二名群聯 (8229-TW) 平均每位董監事加上兼任員工的酬勞，平均每人約可領取 3318 萬 3681 元，穩懋 (3105-TW) 平均每位董監事加計兼任員工酬金，平均每人也有 3263 萬 5192 元入袋，同為半導體業的威剛 (3206-TW) 平均每位董監事加上兼任員工酬金，每人約可領取 3157 萬 4914 元的酬金。

晶焱 (6411-TW) 每位董監事平均約有 1965 萬 5189 元酬金入袋，排名第 7，欣銓 (3264-TW) 每位董監事平均酬金 1927 萬 6580 元、頎邦 (6147-TW) 平均每位董監事酬金約 1663 萬 5784 元。

也是半導體產業的環球晶 (6488-TW) 每位董監事平均約可領取 1354 萬 8923 元；神盾 (6462-TW) 的董監事，在 2021 年每位平均也約有 1135 萬 8294 元入袋。

另外，中美晶 (5483-TW) 每位董監事平均約有 1026 萬 3992 元酬勞入帳，鈺太 (6679-TW) 平均每位董監事酬勞約 1005 萬 4207 元

文創業則有 2 家上櫃公司擠進前 10 名，橘子 (6180-TW) 的董監事加上兼任員工酬金，平均每人約有 2102 萬 0423 元酬勞入袋，排名第 5；鈊象 (3293-TW) 的董監事加上員工酬金，平均每人約有 2083 萬 5176 元入帳，排名第 6。