鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調升至230元，幅度約5.75%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由217.5元上修至230元，調升幅度5.75%。其中最高估值280元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。

中租-KY(5871-TW)今(7日)收盤價為227.5元。近5日股價下跌5.21%，相關其他類指數近5日下跌1.34%，台灣加權指數下跌0.65%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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