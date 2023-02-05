鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鴻(2014-TW)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為32元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中鴻(2014-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.75元，其中最高估值1.15元，最低估值-0.36元，預估目標價為32元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.15
|1.6
|最低值
|-0.36
|0.96
|平均值
|0.63
|1.28
|中位數
|0.75
|1.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|43,468,000
|52,413,000
|最低值
|33,032,000
|45,632,000
|平均值
|39,877,714.29
|49,022,500
|中位數
|40,022,000
|49,022,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.42
|0.37
|0.01
|2.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|53,744,012
|36,790,154
|40,470,129
|48,238,885
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2014/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。