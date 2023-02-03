鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至80.66元，預估目標價為965元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由81.32元下修至80.66元，其中最高估值86.36元，最低估值62.34元，預估目標價為965元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|86.36
|103.7
|109.71
|最低值
|62.34
|74.43
|109.71
|平均值
|79.29
|88.92
|109.71
|中位數
|80.66
|90.75
|109.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|324,282,516.89
|386,060,000
|400,605,504
|最低值
|258,465,000
|278,078,000
|400,605,504
|平均值
|300,022,948.62
|336,940,848.27
|400,605,504
|中位數
|302,076,000
|338,784,000
|400,605,504
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|49.46
|49.25
|36.42
|38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
|181,064,815
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。