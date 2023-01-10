〈台股盤前〉美股開高走低 短線多頭留意上檔反壓

台股昨日在台積電領軍權值股、外資大舉買超 361.81 億元，整體氣勢如虹，指數飆漲逾 300 點，創近兩個月以來最大漲點，重返月線關卡，量能也放大至 2,000 多億元，不過周一美股四大指數開高走低，留意上檔反壓。

美股延續反彈走勢，美股四大指數開盤氣勢如虹，不過聯準會持續堅守鷹派立場，道瓊、標普開高走低，道瓊終場收黑逾百點，下跌 0.34%、標普小跌 0.08%、那指尾盤漲勢收斂，終場小漲 0.6%、費半則勁揚 2.53%。

市場消息方面，面板大廠群創 (3481-TW) 受整體需求仍在低谷影響，營收同樣在低檔徘徊，單月營收達 161.13 億元，月減 0.4%、年減 39.2%，第四季營收達 479.13 億元，季減 0.2%、年減 40%，去年全年營收 2237.16 億元，年減 36.1%，雙雙創下 2010 年合併奇美電子、統寶光電後，近 13 年低點。

陽明 (2609-TW) 總經理杜書勤表示，今年運價一定會比去年低，「今年沒辦法比去年好」，不過，依目前運價水準來看還是可以獲利，預料今年仍可望小賺，不至於再回到 2019 年的虧損狀態。

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 公布去年第四季自結數，雖然整體雲端產業仍保持成長，但受匯兌損失、升息影響，單季純益下滑至 39.5 億元、每股純益 22.61 元，累計去年全年純益達 141.75 億元、年增 63.9%，每股賺 81.09 元，再刷新歷史新高。