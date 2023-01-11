英特爾推新一代伺服器處理器攻資料中心 台廠添動能

英特爾 (INTC-US) 今 (11) 日宣布推出第四代 Intel Xeon 可擴充處理器 (代號為 Sapphire Rapids) 等新品，英特爾說，該處理器將是劃時代革新產品之一，可望提升客戶資料中心的效能、效率、安全性，並為 AI、雲端、網路、邊緣、超級電腦等提供各項新功能，預期台廠供應鏈也將推出相應新品。

英特爾表示，在台灣已採用第四代 Intel Xeon 可擴充處理器的客戶與合作廠商包含凌華 (6166-TW)、研華 (2395-TW)、營邦 (3693-TW)、宏碁 (2353-TW) 旗下安圖斯科技、華擎 (3515-TW) 旗下永擎、華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)、技嘉 (2376-TW) 及技鋼、英業達 (2356-TW)、立端 (6245-TW)、和碩 (4938-TW)、廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 等。

英特爾除推出代號為 Sapphire Rapids 的第四代 Intel Xeon 可擴充處理器外，也同步推出 Intel Xeon CPU Max 系列 (代號 Sapphire Rapids HBM)、Intel Data Center GPU Max 系列 (代號 Ponte Vecchio)，而第四代 Xeon 處理器作為英特爾最具永續性的資料中心處理器，將提供客戶一系列電源和效能管理功能，最佳化使用 CPU 資源。

英特爾執行副總裁暨資料中心與 AI 事業群總經理 Sandra Rivera 表示，第四代 Xeon 可擴充處理器、Max 系列產品的推出，可望延續英特爾在資料中心領域的領先地位，同時跨足新領域。

英特爾表示，目前市面上已有超過 1 億個 Xeon 處理器被安裝使用，包含執行新式即服務 (as-a-service) 商業模式等 IT 服務的內部伺服器，以及管理網際網路流量的網路設備、邊緣無線基地台運算、雲端服務等。

英特爾補充，與前幾代產品相比，第四代 Xeon 處理器客戶將能預期在使用內建加速器時，目標工作負載的每瓦效能平均提升 2.9 倍，且在 Optimized Power Mode、效能損失最少的情況下，每個 CPU 可節省最高 70 瓦的耗電量，並將 TCO 降低 52-66%。

另一方面，輝達 (NVDA-US) 今日也宣布與英特爾聯手搶攻伺服器市場，合作夥伴將在應用第四代 Xeon 可擴充處理器的系統中，搭載 NVIDIA H100 Tensor Core GPU，可望提供較上一代產品更好的運行效能、擴充性、執行效率。