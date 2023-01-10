鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至83.41元，預估目標價為1020元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2023年EPS預估：中位數由85.05元下修至83.41元，其中最高估值88.17元，最低估值62.34元，預估目標價為1020元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|88.17
|103.7
|最低值
|62.34
|74.43
|平均值
|80.64
|90.76
|中位數
|83.41
|94.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|330,681,835.43
|386,060,000
|最低值
|258,465,000
|278,078,000
|平均值
|304,759,887.79
|340,448,435.2
|中位數
|312,955,000
|337,799,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|49.46
|49.25
|36.42
|38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|192,625,942
|186,927,647
|163,600,423
|181,064,815
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6669/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。