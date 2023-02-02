一文掌握Fed最新決策：持續升息措辭不變、今年不適合降息、軟著陸希望仍存

聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 一如預期將升息幅度減至 1 碼 (25 個基點)，使聯邦資金利率達到 4.5%-4.75% 目標區間，並重申「持續升息」措辭不變。主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後坦承通膨確實有稍微減緩，但仍處在高點，這場對抗通膨的戰役還沒拿下勝利。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明重申，為了實現足以限制經濟成長的政策立場，讓通膨隨著時間回到 2% 目標水平，委員會認為持續升息 (ongoing rate increases) 是適當的，不過，未來的升息程度，將取決於過去累積的行動、貨幣政策滯後性以及經濟和金融狀況的進展。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄

Fed 主席鮑爾強調美國尚未戰勝通膨。(圖：AFP)

重點一：抗通膨之戰尚未拿下勝利

記者會一開始，鮑爾便再度展現對於打擊通膨的堅定立場，強調通膨可能為消費者和勞動力市場帶來問題。

鮑爾表示，Fed 仍致力於壓低通膨，並重申「持續升息」的措辭。

他坦承美國已進入通膨減緩 (disinflation)，但還在初步階段，央行還有很多工作要做，現在就宣告勝利還太早。

他說：「我們的重點不是短期波動，而是更廣泛金融條件的持續變化，我們還沒有採取足夠的限制性政策立場，這就是為何我們預估會持續升息。」

雖然認為近期商品和租金價格下跌是好事，但鮑爾指出，目前還沒有看到核心通膨的服務項目出現下滑跡象。

重點二：今年不適合降息

鮑爾表示，就央行給出的前景來看，他認為 Fed 不會如一些主要策略師預測那樣在今年降息。

他說：「目前的前景是經濟成長放緩、失業率溫和上升和通膨緩慢下滑，若經濟表現大致符合這些預期，那麼今年就不適合降息。」Fed 將在 3 月會議上更新利率和經濟預測。

重點三：軟著陸仍有希望

面對外界對於美國經濟能否實現軟著陸的質疑，鮑爾稱，雖然經濟增速放緩，他對今年美國經濟的基本預測仍是正成長。

鮑爾依舊相信，Fed 可以在避免美國陷入嚴重經濟衰退的情況下，實現 2% 通膨目標，而且不會導致失業率大幅上升。

重點四：債務上限

當被問及對債務上限的看法，鮑爾認為責任歸屬在於國會。

他說，國會取消債務上限是讓聯邦政府履行義務的唯一出路，任何偏離這條路的行為都將帶來高風險，但他表示，就算國會沒有採取行動，也不應指望 Fed 能保護美國經濟不受此影響。

市場反應

FOMC 聲明發布後，道瓊指數午盤一度挫逾 300 點，在鮑爾召開記者會後，道瓊尾盤收復跌勢，終場微幅收高，標普 500 指數和那斯達克綜合指數分別收紅 1.05% 和 2%。美債殖利率和美元指數延續跌勢。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，目前交易員預期 Fed 3 月再升息 1 碼的機率約 86%。

市場正在消化 Fed 3 月再升 1 碼的預期 (圖：CME)

華爾街分析

Interactive Brokers 資深經濟學家 Jose Torres 表示，市場參與者不應期望 Fed 在今年稍晚降息。雖然商品價格正在快速下滑，但原物料和服務價格卻加速上漲，且今日公布的職位空缺數據顯示勞動力市場非常有彈性，通膨問題還沒有解決，Fed 對抗通膨的工作還沒有結束。

Evercore ISI 認為，Fed 正在為未來的政策舉措保留餘地。副主席 Krishna Guha 說：「我們認為，委員會發出的訊號顯示，目前看到的跡象不足以用來評估是否可暫停升息，且他們仍傾向再升息 2 次。」

不過，Guha 指出，對於未來一連串資訊是否支持通膨進一步下滑，Fed 仍抱持開放態度，在決定 6 月是否進行最後一次升息之前，Fed 可能會在 3 月停止升息，並略過 5 月，以觀察第 2 季數據的發展。

安聯投信 (Allianz Investment Management) 資深投資策略師 Charlie Ripley 認為本次會議「略微偏鴿」。

他說，央行的升息已接近尾聲，未來利率走勢不明朗，顯示 Fed 即將結束升息周期。在經濟數據趕上政策之前，Fed 可能會按兵不動，這次把升息步伐放慢至 1 碼就是一個明顯信號，表明央行更有信心，當前的緊縮政策正在產生預期的影響。