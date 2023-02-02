Fed宣布升息1碼 預期將持續升息

美國聯準會 (Fed) 周三 (1 日) 結束為期兩日的會議後，宣布升息 1 碼 (25 個基點)，符合市場預期，聲明中仍強調對通膨風險的高度關注，幾乎沒有給出升息周期即將結束的信號。

本次升息獲得聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 名 投票委員一致同意，使聯邦資金利率來到 4.5%-4.75% 的目標區間，為 2007 年 10 月以來最高水平，這也是 Fed 自 2022 年 3 月以來第八度升息。

最新聲明指出，近期指標顯示支出和生產溫和成長，近幾個月來就業成長強勁，失業率仍維持在低點。通膨雖然已經稍微緩解，但仍處在高點。為了實現足夠限制性的貨幣政策立場，使通膨率隨著時間回到 2%，FOMC 預期「持續升息」 (ongoing increases) 是適當的。

決策官員也說，將根據升息至今的影響、政策的滯後效應以及金融和經濟環境的發展，來決定未來的「升息幅度」(the extentof future rate increases)，不同於先前聲明措辭的「升息步伐」(the pace of future hikes)，這可能表明委員會認為升息即將在某個時間點結束，或至少未來將轉向連續小幅升息。

FOMC 聲明發布後，道瓊指數一度下跌超過 320 點，標普 500 指數跌近 0.4%，但在鮑爾召開記者會的同時，主要指數跌幅明顯收斂。

截稿前，道瓊工業指數小跌約 90 點，標普 500 指數翻紅漲約 0.6%，10 年期美債殖利率和美元指數仍下滑。