美首輪債務上限會談釋樂觀基調 麥卡錫：和拜登找到共同基礎

美國總統拜登 (Joe Biden) 和眾議院共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周三 (1 日) 就聯邦債務上限問題進行初步對談，麥卡錫會後正面回應，兩人雖然觀點不同，但已找到共同基礎 (common ground)。

在結束將近一個半小時的談話後，麥卡錫向記者表示：「總統和我的第一次會面很愉快，我和他分享我的觀點，他也分享他的觀點，我知道我們可以在哪裡達成一致。」

麥卡錫認為，這次會議比他所預期的還要好，投資人對於避免債務違約前景的感受應該會更樂觀。

在共和黨領導的眾議院拒絕修法的情況下，美國於上月 19 日達到 31.4 兆美元的債務上限，遲遲未解的僵局，使聯邦政府必須承擔運作停擺所產生的風險。

美國財政部先前已啟動一系列特別措施，避免政府在 6 月以前陷入債務違約，但若國會仍不採取行動調高或是取消債務上限，屆時全球經濟恐受嚴重打擊。

就算不指望一次就達成協議，麥卡錫表示雙方將持續對話，白宮的會後聲明也和麥卡錫的看法互相呼應，表示兩人進行「坦承且直率的對談」。

不過，拜登政府重申不打算就債務上限問題進行談判，因為避免災難性的債務違約是政府和國會的共同責任，美國憲法明定這項義務，人民也希望國會能夠履行，這是不可談判的。

拜登在會談舉行前表示，他將要求麥卡錫提供具體的預算計畫，以及對支持國家履行償債義務的承諾，他會和共和黨人討論削減聯邦支出的問題，但前提是必須先取消債務上限。

眾院共和黨人將債務上限問題作為要求政府削減支出的談判籌碼，但目前雙方還沒就具體計畫達成一致。