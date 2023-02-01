〈財報〉SK海力士上季創紀錄虧損 警告上半年晶片業不景氣惡化

由於記憶體晶片價格下跌，SK 海力士上季營業虧損創歷史新高，並預測晶片業今年上半年的不景氣將惡化，但因供給減少、低價吸引客戶再次買進，下半年景氣可望逐漸好轉。

記憶體晶片價格已自去年高峰下跌逾 50%，這段期間 SK 海力士持續削減產量和資本支出，以等待晶片產業在今年下半年的景氣回春。該公司說：「產業專家預測記憶體晶片供給將不會再增加，因市場參與者紛紛計劃減少投資和產量，幫助晶片庫存在上半年觸頂。」

SK 海力士周三 (1 日) 發布的財報顯示，去年第 4 季營收年減 38% 至 7.7 兆韓元，營業虧損 1.7 兆韓元 (13.8 億美元)，超過市場預估的虧損 1.3 兆韓元，而且遠不如前年同期的營業利益 4.2 兆韓元，寫下 SK 集團 2012 年收購海力士以來最高單季虧損紀錄。

該公司在聲明中說：「由於不確定性縈繞，我們將持續減少投資和成本，同時試圖盡可能減緩不景氣的影響，優先發展有高成長潛力的市場。」除了上述舉措，SK 海力士表示也會專注提高設備效率。

分析師表示，高通膨和高利率環境下，科技設備需求急墜，促使晶片製造商在第 4 季削價降庫存，此舉不但衝擊獲利，也導致 SK 海力士 NAND 快閃晶片庫存的資產價值減損。

維持全年資本支出減半計畫

三星電子周二公布營業利益暴減 69%，晶片事業仍持續獲利。不過三星計劃保持今年資本支出在 2022 年水準，此舉可能持續打壓晶片價格。

SK 海力士則將延續全年資本支出減半的計畫。該公司去年 10 月曾宣布，今年全年支出將比 2022 年減少 50%，並警告記憶體晶片需求將面臨「前所未見的惡化。」

eBest 分析師 Nam Dae-jong 說：「SK 海力士庫存暴增，導致其記憶體晶片價格下跌的幅度超乎預期。」他預測海力士到今年年底前的庫存都將保持在高點，建議該公司積極調整產能。

SK 海力士是全球第二大 DRAM 製造商，多年來試圖振興 NAND 事業。該公司希望藉由併購 Solidigm 的技術和其在中國等地的工廠，提升獲利並鞏固市占率，但卻正遭遇美國加強對中科技出口管制等考驗。