〈財報〉英特爾財測慘澹 本季估陷虧損 盤後暴跌逾9%

英特爾 (INTC-US) 周四 (26 日) 盤後公布上季財報未達預期，並發布悲觀財測，預估本季將出現虧損，顯示 PC 客戶需求不振、資料中心部門成長放緩，盤後股價大跌逾 9%。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 於電話會議上表示，因當前環境充滿不確定性，公司未提供全年財測，且預料至少今年上半年以前都將面臨持續的經濟阻力。

他說：「我們跌跌撞撞。是的，我們失去市占率，失去動力。我們認為今年會穩定下來。」他藉這番話坦承英特爾在資料中心市占率遭對手超微 (AMD-US) 侵蝕。

季辛格透露客戶正在清理庫存，「我們看到業界出現有史以來數一數二大規模的庫存修正正在發生，並對我們第 1 季財測造成重大影響。」

英特爾周四收漲 1.31% 至每股 30.09 美元，在公布遜於預期的財報和悲觀財測後，盤後股價重挫 9.7%。同業股價盤後也下挫，超微跌 3.2%，輝達 (NVDA-US) 跌 2.4%。

2023 年 Q1 財測 v.s. Refinitiv 分析師預期

營收：105 億美元至 115 億美元 v.s. 139.3 億美元

(Non-GAAP)EPS：-15 美分 v.s. 24 美分

Q4(Non-GAAP) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：140.4 億美元 (年減 28%) v.s. 144.5 億美元

毛利率：43.8%(去年同期為 55.8%)

營益率：4.3%(去年同期為 28.2%)

EPS：10 美分 (年減 92%) v.s. 20 美分

(圖：英特爾官網)

財報顯示，英特爾 Q4 營收較去年同期減少近三成，調整後 EPS 也幾乎較去年同期砍半，雙雙不及預期。

英特爾財務長辛瑟 (David Zinsner) 在電話會議中表示，工廠未獲充分利用所產生的費用，拖累上季毛利率下滑，預估工廠負載問題將導致 Q1 毛利率減少 400 個基點，不過一旦度過目前的庫存調整期，負載量就會增加。

事業群營收 v.s. StreetAccount 預期

客戶端運算事業 (CCG)：66 億美元 (年減 36%) v.s. 76.8 億美元

資料中心和人工智慧事業 (DCAI)：43 億美元 (年減 33%) v.s. 41.7 億美元

網絡和邊緣事業 (NEX)：21 億美元 (年減 1%) v.s. 22.6 億美元

加速運算系統和繪圖事業 (AXG)：2.5 億美元 (年增 1%)

自動駕駛事業 Mobileye：5.7 億美元 (年增 59%)

晶圓代工服務 (IFS)：3.2 億美元 (年增 30%)

包含 PC 晶片在內的客戶端運算部門，上季營收年減 36% 至 66 億美元，遜於市場預期。英特爾表示，需求下滑主要發生在消費和教育市場，客戶因此調降庫存水位。

英特爾此前預估 2023 年 PC 市場出貨總量將達 2.7 億至 2.95 億台，但該公司現在預估，出貨總量將處在前述區間範圍的低端。

網絡和邊緣事業上季營收年減 1% 至 21 億美元，同樣未達預期。

包含伺服器晶片、記憶體和 FPGA(現場可程式邏輯閘陣列) 的資料中心和 AI 部門，上季營收高於共識預期，但仍較去年同期下滑 33%，原因是遭遇競爭壓力和市場規模下滑。

全年來看，英特爾 2022 年營收達 631 億美元，較 2021 年下滑 16%，調整後 EPS 為 1.84 美元，遠低於 2021 年的 5.30 美元。