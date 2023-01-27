英特爾史詩般的悲觀財測拖累所有晶片股

英特爾 (INTC-US) 令人沮喪的第 1 季財測讓華爾街感到震驚，引發晶片製造商股價在周五 (27 日) 盤前集體暴跌，並促使部分分析師對其在半導體低迷時期的現金狀況表示擔憂。

在英特爾預測本季意外虧損並提供低於預期 30 億美元的營收預測後，該公司股價在周五盤前交易中下跌 10%。

英特爾供應商 KLA Corp (KLA-US) 在其悲觀的財測後下跌超過 5%，而 Advanced Micro Devices (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US)、Applied Materials (AMAT-US) 和 Qualcom (QCOM-US) 跌幅在 0.8% 至 3.2% 之間。

這些財測讓英特爾可望創下有記錄以來最糟單季業績，並凸顯出 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 面臨的挑戰，原因是疫情後 PC 需求下滑和數據中心業務成長放緩。

Rosenblatt Securities 分析師摩西斯曼 (Hans Mosesmann) 說，「沒有任何語言可以描述或解釋英特爾的歷史性崩潰。」他是 16 位調降該股目標價的分析師之一。

英特爾曾是 PC 和數據中心市場的主導者，但其市占率一直在穩步輸給 AMD 等競爭對手，後者使用台積電 (TSM-US)(2330-TW) 等晶片代工製造商以先進製程生產的晶片，在技術面超越英特爾。

部分分析師表示，即使數據中心市場在 2022 年下半年可能觸底反彈，英特爾也處於劣勢，因為屆時英特爾將失去更多市場。

YipitData 分析師韋格納 (Matt Wegner) 表示，「與英特爾的 Sapphire Rapids 處理器相比，AMD 的 Genoa 和 Bergamo 晶片具有強大的性價比優勢，這應該會進一步推動 AMD 的市占率增加。」

英特爾的業績預計也將大幅減少該公司可用現金流，而基辛格卻又在此時正試圖經由擴大代工業務和在美國和歐洲建設新工廠來重振業務。

伯恩斯坦分析師說，「現在很清楚為什麼英特爾需要削減如此多的成本，因為該公司最初的計畫被證明多為幻想。」