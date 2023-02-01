〈財報〉資料中心彌補PC業務頹勢 AMD上季財報佳 盤後走強

超微 (AMD) 周二 (31 日) 盤後公布上季財報優於預期，資料中心和嵌入式業務的亮眼表現，幫助彌補個人電腦 (PC) 相關業務的頹勢，雖然本季營收展望遜色，AMD 盤後依舊走強。

FY2023 Q1 財測 v.s. Refinitiv 分析師普遍預期

營收：53 億美元 ±3 億美元 v.s. 54.7 億美元

調整後毛利率：約 50%

AMD 執行長蘇姿丰說：「儘管需求環境好壞參半，但我們有信心在 2023 年拿下市占率，以差異化的產品組合來實現長期成長。」

展望本季，AMD 預估營收較去年同期下滑約 10%，PC 晶片和顯卡業務料持續低迷，但嵌入式和資料中心部門將繼續成長。

AMD(AMD-US) 周二收盤上漲 3.73% 至每股 75.15 美元，財報發布後，盤後一度漲逾 4%，截稿前漲幅收斂至約 1.8%。

FY2022 Q4(12/31 止) 財報關鍵數據 v.s. 分析師預期

營收：56 億美元 (年增 16%) v.s. 55 億美元

毛利率：51%(去年同期為 50%)

營益率：23%(去年同期為 27%)

淨利：11.13 億美元

調整後 EPS：0.69 美元 (年減 25%) v.s. 0.67 美元

AMD 於財報指出，Q4 營收成長動能多由嵌入式和資料中心部門貢獻，部分受客戶和遊戲部門拖累。

包含 PC 處理器銷售在內，AMD 上季客戶部門收入約達 9 億美元，年減 51%，原因是 PC 市場疲軟導致處理器出貨量下滑，加上 PC 供應鏈的庫存調整。

由顯卡、遊戲機晶片組成的遊戲部門收入為 16 億美元，年減 7%，雖然半客製化產品銷售有所提升，但繪圖產品表現不佳。

即使個人電腦 (PC) 晶片和繪圖處理器銷售放緩，拜 EPYC 伺服器處理器的強勁銷售所賜，AMD 上季資料中心部門收入達到 17 億美元，年增 42%，收購賽靈思 (Xilinx) 帶來的銷售額，也使上季嵌入式業務收入按年暴增 1868%，達到 14 億美元。

AMD 在伺服器晶片市場似乎有所斬獲，且正逐步蠶食英特爾的市占率。根據 IDC 統計，英特爾在 2017 年幾乎囊括整個伺服器晶片市場，但去年前三季市占率已跌破 80%，反觀 AMD 已超過 13%。

全年來看，AMD 2022 年總營收年增 44%，達到 236 億美元，毛利率下滑 3% 至 45%，調整後 EPS 則為 3.50 美元，高於 2021 年的 2.79 美元。