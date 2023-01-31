高通膨影響 德國12月零售銷售下滑5.3%遠低市場預期

德國去年 12 月零售銷售意外下滑，因高通膨和能源危機拖累聖誕購物季，外界擔心這個歐洲經濟火車頭將出現更明顯的經濟成長放緩。

德國聯邦統計局（Federal Statistical Office）周二（31 日）公布數據顯示，去年 12 月零售銷售月率報 - 5.3%，遠低市場預期的 0.2%，修正後前值為 1.9%；按年來看為 - 6.4%，遠低市場預期的 - 1.8%，也低於前值 - 5.9%。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，零售額的大幅下降表明，即便是強勁的勞動力市場，也無法阻止高通膨和不確定打擊私人消費。

睿盛銀行（VP Bank）的首席經濟學家吉澤爾（Thomas Gitzel）表示：「就在聖誕節前，德國城市中心的零售商錯過大搶購。」

去年 12 月，作為政府緩解措施的一部分，德國政府一次性向家庭發放一筆款項，以應對飆升的能源帳單，此舉有助把當月的協調通膨率降至 9.6%，但顯然這對刺激消費者支出的效果甚微。

吉澤爾說，經濟衰退會反映在消費疲軟等方面。由於這一核心動力暫時沒有什麼變化，民間消費將繼續疲軟，這可能進一步拖累德國本季經濟表現。

根據年度臨時結果，零售額按年名義增長 7.8%，但統計局報告顯示，經通膨調整後該數字下降 0.6%。

Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank 首席經濟學家克魯格（Alexander Krueger）表示，悲觀的消費者情緒預示消費的崩潰。下滑極其嚴重，高通膨已成為消費殺手。

德國 HDE 零售協會預估名義收入將成長 2%，但實質收入將在今年下滑 3%。HDE 總裁普倫（Alexander von Preen）在周二的預測報告中表示：「儘管形勢艱難，但零售業在今年保持良好態勢，不過政略微失勢。」

HDE 的一項調查顯示，在接受調查的零售企業中，有一半的比例覺得現狀令人滿意，而有四分之一的企業認為現狀很差。

與此同時，德國經濟研究所 Ifo 最新調查顯示，計劃在未來 3 個月漲價的德國企業減少，但消費者相關企業的價格預期仍很高，下降速度也在放緩。