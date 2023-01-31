三星Q4營業利益暴跌近七成 今年環境仍艱難

因消費者和企業支出縮水，三星電子 (Samsung Electronics) 周二 (31 日) 公布上季營業利益暴跌將近七成，並警告隨著不確定性加深，今年商業環境依舊艱難。

因電子設備需求疲軟，去年 10 月至 12 月，三星營業利益較前年同期大減 69% 至 4.3 兆韓元，低於分析師平均預期的 5.8 兆韓元，是 2014 年第 3 季以來最低，晶片事業利潤也較前年同期暴跌近 97%，至 2700 億韓元。

三星上季銷售額下滑 8% 至 70.5 兆韓元，但仍實現淨利 23.5 兆韓元，優於市場預期，主要受惠於地方稅法變更的一次性因素。

觀察全年表現，三星 2022 年營收年增 8.1% 至 302.2 兆韓元，創紀錄新高，營業利益達 43.4 兆韓元，較前年同期下滑 16%。

三星表示，因全球經濟放緩導致需求疲軟，Q4 商業環境明顯惡化，價格下跌加上客戶調整庫存，使記憶體事業獲利大幅縮水，System LSI 部門同樣也受產業庫存調整影響。

反觀晶圓代工部門營收再創新高，受先進節點產能擴張以及客戶應用多元化支持，獲利也較去年成長，但因企業調整庫存，利用率已開始下滑，預估 Q1 獲利將隨之減少。

展望 2023 年，三星預估總體經濟不確定性依然存在，需求低迷和庫存調整將繼續影響 Q1 晶片業務，主要地區經濟放緩也將拖累智慧手機需求。

然而，三星認為客戶需求可望從下半年開始復甦，主要集中在高效能運算 (HPC) 和車用市場。