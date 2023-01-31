鉅亨美股雷達：市場關注將舉行的Fed會議 蘋果Q1恐創2019年來首次營收下滑

美股重要看點：

美將公布 1 月諮商會消費者信心指數。通用汽車 (GM-US)、開拓重工 (CAT-US)、麥當勞 (MCD-US)、輝瑞 (PFE-US)、AMD(AMD-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.535%。美股期貨週二 (31 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.33%，標普 500 期貨跌 0.40%，那斯達克 100 期貨跌 0.60%。

聯準會將於週二開展為期兩天的政策會議，外界普遍預期聯準會 (Fed) 將放緩升息步伐至 1 碼，進一步放慢為壓制通膨高漲而進行的升息措施。

號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一 (30 日) 推文指出，聯準會本週升息幅度將取決於聯準會官員預計今年經濟放緩的程度，而本週會議討論關鍵是討論貨幣政策的滯後效應，以及對經濟帶來的影響。

Timiraos 透露，目前聯準會內部對貨幣政策的滯後效應有不一樣的看法，前美國聯準會副主席 Donald Kohn 指出，和過往升息週期不同，這是一個不同的世界，過去歐洲沒有發生新冠疫情般的全球性大流行和戰爭。

諾貝爾經濟學獎得主、紐約市立大學經濟學教授克魯曼 (Paul Krugman) 週一 (30 日) 接受專訪時表示，市場過於自信高通膨已經結束，恐將讓通膨陰霾捲土重來。「我有點擔心投資人可能操之過急，市場價格反映出高通膨已經結束，但這可能是一個打臉的預測。」

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 指出，股市節節上升開始令許多投資者相信他們正錯失漲潮，怕搭不上車的心理誘使他們更積極進場。他認為，現下正是賣出的好時機，因為這波漲勢恐怕本周告終。

Wilson 說，眼前的問題是 Fed 會議在即，說不定會傳出市場不想聽的消息，因為 Fed 仍有許多動機恐較預期更大幅度升息。

投資者似乎已經忘了「別跟 Fed 對作」的基本守則，當前的漲勢是「熊市陷阱」，市場已將所有利多反映在價格上，隨著月底到來和 Fed 抑制通膨的決心，市場可能返回現實面。

MLIV Pulse 調查的 383 名受訪者中，約 70% 受訪者認為美股尚未觸底，其中 35% 受訪者認為低點要到明年下半年才會出現。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月諮商會消費者信心指數，預估 109，前值 108.3

重要個股動態：

日前有消息傳出特斯拉將在投資人大會上公布新的小型廉價電動車「Model Q」，雖然特斯拉相關負責人出面澄清為不實消息，但根據中國媒體 IT 之家報導，該傳聞並非空穴來風，早在 2021 年就有報導指出特斯拉中國團隊正在招兵買馬，準備設計一款新型電動車，作為其主力出貨車型。

有分析師認為，特斯拉之所以要推出更便宜的電動車，是因為其 Model 3、Model Y 等定位與訂價較低的車型，但價格仍動輒人民幣 2、30 萬元，仍無法與豐田汽車和福斯的燃油車競爭，而且銷量也未達到預期。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在產業龍頭特斯拉 (TSLA-US) 宣布大幅調降其電動車售價幾周後，福特汽車 (F-US) 也正在增加其電動野馬 Mach-E 跨界車的產量，並降低價格。

這家底特律汽車製造商周一 (30 日) 表示，將根據車型將與特斯拉同等級 Model Y 的 Mach-E 售價格平均降低約 4500 美元。降價幅度從 600 美元到 5900 美元不等；特斯拉在 1 月初對其 Model Y 的降價幅度高達 13000 美元。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

分析師預期，蘋果 (AAPL-US) 本周四 (2 月 2 日) 美股盤後公布的會計年度第一季 (12 月季度) 營收將創 2019 年以來首次較去年同期下降。

Refinitiv 調查的分析師預估，蘋果第一季營收略高於 1210 億美元，但略低於去年同期的 1239 億美元。