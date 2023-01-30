跟進特斯拉 福特汽車調降電動車Mach-E售價

在產業龍頭特斯拉 (TSLA-US) 宣布大幅調降其電動車售價幾周後，福特汽車 (F-US) 也正在增加其電動野馬 Mach-E 跨界車的產量，並降低價格。

這家底特律汽車製造商周一 (30 日) 表示，將根據車型將與特斯拉同等級 Model Y 的 Mach-E 售價格平均降低約 4500 美元。降價幅度從 600 美元到 5900 美元不等；特斯拉在 1 月初對其 Model Y 的降價幅度高達 13000 美元。

華爾街分析師和投資人普遍稱讚特斯拉降價的作法，認為這是提振需求和增加銷量的一種方式，但他們也擔心此舉會侵蝕部分利潤。分析師預計，特斯拉的降價會給其他汽車製造商施加壓力，迫使它們跟進降低自家車型的售價。

福特電動車業務客戶長賈佳 (Marin Gjaja) 表示，就福特而言，降價意味著並非所有不同配備的 Mach-E 車型都能實現單位獲利。他說，Mach-E 的產量預計將從每年 78000 輛增加到 13 萬輛。

他指出，「我們正在應對市場的變化。」他特別提到全新的聯邦電動車激勵措施和特斯拉的降價措施，「當我們尋找並希望在市場上保持競爭力時，我們必須做出回應。」

賈佳表示，由於產量增加以及部分商品成本下降，福特預計將透過成本改善來抵消部分獲利縮水。Mach-E 的起價現在約為 46000 美元至 64000 美元。特斯拉的 Model Y 起價約為 53500 美元至 57000 美元，沒有任何選配。

去年，Mach-E 讓福特成為美國第二暢銷的電動車製造商，但仍遠遠落後於特斯拉。福特去年在美國賣出超過 65000 輛電動車。Motor Intelligence 估計，特斯拉 2022 年在美國賣出超過 52.2 萬輛電動車。

福特表示，等待交車的現有 Mustang Mach-E 客戶將自動收到調整後的價格。該公司表示，對於在 1 月 1 日之後訂購任何一款並且已經收到 Mustang Mach-E 的客戶，福特將提供「私人優惠」。

除了調整後的定價外，1 月 30 日至 4 月 3 日期間訂購野馬 Mach-E 車輛的準車主還將有資格享受福特信用貸款的特價，利率最低 5.34%。

福特拒絕評論降價後哪些 Mach-E 選配和車型將可獲利。預計該公司將於今年稍後開始單獨報告其電動車業務 Model e 的財務業績。

賈佳說，「我們當然想賺錢。別搞錯了，我們絕對想賺錢。」「相信我，我知道我們需要努力賺得更多利潤，因為我們將對這個數字公開負責。」

為了增加 Mach-E 的產量，福特正在升級其墨西哥汽車廠。福特表示，預計下個月將重新上線。