Fed傳聲筒：本週會議關鍵是討論貨幣政策滯後效應

號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一 (30 日) 推文指出，聯準會本週升息幅度將取決於聯準會官員預計今年經濟放緩的程度，而本週會議討論關鍵是討論貨幣政策的滯後效應，以及對經濟帶來的影響。

聯準會將於週二舉行為期兩天的政策會議，外界預期聯準會將放緩升息步伐至 1 碼。

針對升息幅度，Timiraos 週一推文指出，聯準會對升息幅度的考量將取決於他們預計經濟放緩的程度。他表示，放緩升息步調將讓聯準會有更多時間研究貨幣政策的影響，衡量升息對經濟增長降溫的效果。

Timiraos 週一推文指出，聯準會對升息幅度的考量將取決於他們預計經濟放緩的程度 (圖片：AFP)

Timiraos 提到，聯準會官員上月修正經濟前景，預期通膨將更加持久，他還引述聯準會前經濟學家 Riccardo Trezzi 的言論：「這是一個重大舉措，聯準會現在不能放棄緊縮政策。」，但一些官員們對過多依賴產出缺口和菲利普曲線抱持謹慎態度。瑞銀美國首席經濟師 Jonathan Pingle 表示：「如果薪資壓力正自行減緩，那麼就更難看到薪資和物價螺旋式上升。」

聯準會調整利率需要通過層層關卡才能實際發揮作用，Timiraos 強調，關鍵的一點是，聯準會將本週會議討論緊縮政策滯後將有多久?

Timiraos 表示，如果滯後時間較長，去年升息才剛開始對美國經濟產生影響，並將強烈抑制今年的經濟活動，代表聯準會不需要進一步升息或將利率維持在高位很長一段時間，但如果滯後時間較短，聯準會可能要進一步升息或將利率維持在高位更久時間才能達到預期的效果。

Timiraos 透露，目前聯準會內部對貨幣政策的滯後效應有不一樣的看法，前美國聯準會副主席 Donald Kohn 指出，和過往升息週期不同，這是一個不同的世界，過去歐洲沒有發生新冠疫情般的全球性大流行和戰爭。

Timiraos 從消費和企業角度評估升息帶給經濟的影響。他提到，消費者支出放緩將是拖累今年美國經濟的關鍵因素，一派分析師預期，美國家庭很快將耗盡存款，從而影響消費支出。另一派認為，通膨下滑和實際收入增加將抵消這一不利因素。

Timiraos 說，許多企業因低利率對聯準會升息反應一直保持彈性，不過那些資金不夠充裕、更依賴短期貸款的小企業今年可能面臨更高利率帶來的更大壓力。