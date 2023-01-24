美股表現遠不如全球股市 分析師：今年會更嚴重

過去三個月美股表現遠低於全球股市，這在近年來十分罕見，分析師預計這種差異將在 2023 年期間繼續擴大。

截至周二 (24 日) 上午，美股羅素 3000 基準指數在 10 月 24 日至今的 3 個月內上漲了 6.3%，而標準普爾 500 指數上漲了 4.62%。

相較之下，不含美股的 MSCI 世界指數飆升超過 22%，而泛歐 Stoxx 600 指數上漲超過 13%。

上周疲弱的美國零售銷售和工業生產數據強化了美國經濟正在放緩的觀點，而歐洲、亞洲和各個新興市場的成長前景已顯著改善。

在周五 (20 日) 的研究報告中，巴克萊歐洲股票策略師強調歐洲和美國的活動方向正在脫鉤，這是「不尋常的」，歐洲的積極數據令人意外，例如 PMI（採購經理人指數）和 ZEW 經濟情緒的反彈。

北歐反常的溫暖天氣以及中國新冠疫情限制取消速度快於預期，令歐洲前景鬆了一口氣，但許多經濟學家仍預計經濟會出現溫和衰退。

與此同時，相反的情況正在美國展開，數據顯示經濟放緩更為嚴重，但通膨也顯示出持續下降趨勢的跡象，導致市場期望 Fed 激進的升息周期結束。

巴克萊策略師表示，「在過去兩個月時間裡，股票和債券都為通貨緊縮和成長放緩的初步跡象歡呼，因為它們強化了利率觸頂的想法，但『數據利空對股市來說是利多』的說法現在似乎在美國結束了。」「股市漲勢正在失去動力，而債券漲勢正在加快。這類似於經典的經濟衰退將開始，投資人出售股票買進債券。」

相較之下，該行認為，歐洲目前似乎處於「最佳位置」，通貨緊縮的希望推低了殖利率，經濟信心受到能源價格下跌和中國重新開放的提振，推高了股市。

巴克萊歐洲股票策略主管考烏 (Emmanuel Cau) 表示：「我們在年初加碼歐洲和美國，認為前者提供更好的價值，有可能看到資金重新分配到該地區，並且可以說是更積極的成長風險，至少在短期內是這樣。」「然而，如果美國的宏觀形勢進一步惡化，歷史證明兩個市場的脫鉤可能不會持續太久。」

Alvine Capital 投資委員會主席艾薩克斯 (Stephen Isaacs) 指出，歐洲相對於美國復甦的核心是人們對能源價格將居高不下或者可能失控的擔憂正在減弱。

法國巴黎銀行最近發布的投資組合流動數據證實了這一點，該數據顯示，隨著天然氣價格下跌，外資自 2022 年 2 月以來首次在 10 月和 11 月重返歐元區股票。

艾薩克斯還指出，雖然圍繞高利率的討論通常集中在對經濟增長的負面影響上，但它們也意味著儲戶正在創造收入，「廣義而言，我們在哪裡可以找到最多的儲戶？像德國、北歐這樣的地方，所以我認為這些又是人們忘記的一些小因素。」

他說，「旅遊業再次成為歐洲的一大利多，最後是歐洲資產在一段時間內被低估和持有不足的事實。」

雖然近年來歐美之間的業績差距顯著擴大，但艾薩克斯表示，與許多歐洲市場由消費必需品、金融和其他價值股構成相比，美股市場更傾向於大型成長股和科技股，意味著潮流正在轉變。

他指出，「我認為歐洲的金融服務等領域，歐洲銀行的交易價格仍較帳面價值有很大折扣，因此存在一些明顯的折扣，明顯的價值。」

雖然市場越來越傾向押注 Fed 將很快結束緊縮周期，甚至可能在年底前開始降息，以應對成長乏力和通膨下降的情況，但預計歐洲央行將保持強硬態度，因為該行預期終端政策利率在 3.5-4%。