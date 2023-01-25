〈美股盤後〉企業財報、經濟數據憂喜參半 四大指數收盤漲跌不一

在高通膨和高利率壓力持續存在背景下，企業財報與經濟數據表現憂喜參半，讓投資人不願意承擔更大風險，尤其是股市大漲之後，美股四大指數週二（24 日）收盤漲跌不一，其中道瓊收漲逾 100 點或漲近 0.3、那斯達克指數收跌逾 30 點或近 0.3%。微軟 (MSFT-US) 雖然因雲端業務表現仍佳，上季獲利略優於預期，支撐盤後股價一度走高，但隨後轉跌。

美股四大指數週二漲跌互現，道瓊指數收漲逾 100 點或近 0.3%，連續第三個交易日上漲，標準普爾 500 指數收跌近 0.1 點，費半指數收跌逾 20 點或近 0.7%。

雖著微軟上季獲利優於預期，提振 MongoDB Inc(MDB-US)、Datadog Inc(DDOG-US)、Snowflake(SNOW-US) 等雲端運算公司盤後股價走揚。與此同時，晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）(TXN-US) 上季財報顯該公司出現 2020 年以來首次銷售下滑，而且給出不慍不火的財測，盤收股價收跌近 0.5%，延續收盤頹勢。

在科技股財報即將到來之際，標普 500 指數橫盤整理，交易員正權衡其他幾家風向球公司數據。道瓊運輸平均指數走跌，美國最大鐵路商聯合太平洋公司 (UNP-US) 盤前公布的上季財報表現令人失望，但盤後股價仍小漲 0.2%；便利貼製造商 3M(MMM-US) 財測低於預期並表示計畫裁員，收盤股價重挫逾 6%；美國房屋建築商霍頓公司（D.R. Horton）(DHI-US) 盤前公布的上季財報優於預期，收盤股價漲近 1.4%。

經濟數據方面，美國 1 月服務業與製造業採購經理人指數（PMI）初值均較前值有所改善，但整體商業活動連續第七個月處在萎縮區間。值得注意的是，數據細項中的輸入物價通膨指標自去年 5 月以來首次上升，顯示通膨壓力仍在。

標普全球首席商業經濟師威廉森（Chris Williamson）表示，美國經濟在 2023 年以令人失望的疲軟開局，商業活動萎縮速度為 2008 年金融危機以來最嚴重，衰退的跡象越來越明顯。

儘管財報季開局不佳，而且有更多跡象顯示美國經濟正在放緩，但美股主要指數仍出現上漲走勢，一些投資人盼望，這些報告能讓聯準會（Fed）在下週召開會議時為貨幣政策調整提供支撐。

貨幣市場交易員認為，Fed 在今年晚些時候開始降息之前，到 6 月前只會在升息兩次且每次升息幅度是「更傳統的」1 碼（25 個基點），終點利率落在 5% 左右。

其他消息方面，紐交所週二早盤出現技術故障，多檔股票盤中暴跌。受影響的股票包括摩根士丹利 (MS-US)、富國銀行(WFC-US)、Verizon(VZ-US)、AT&T(T-US)、Nike(NKE-US) 和麥當勞 (MCD-US) 等。而受此影響導致暫停交易的股票至少有 40 檔，開盤時至少下跌 12%。不過在開盤 20 分鐘後系統恢復正常，紐交所表示受影響的交易可以申請索賠。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆近 6.7 億例，死亡數突破 674 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 132 億劑疫苗。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個板塊漲跌不一，其中電信服務和醫療保健跌逾 0.6% 表現最差，能源和可選消費跌約 0.2%，訊息技術 / 科技股跌近 0.1%，日常消費品、房地產和公用事業則漲約 0.4%，工業板塊漲逾 0.6% 表現最佳。(圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王蘋果一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.22%；Meta (META-US) 下跌 0.09%。

道瓊成分股漲跌互見。開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.94%；波音 (BA-US) 上漲 0.96%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 0.29%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 0.1%；高盛 (GS-US) 下跌 0.23%；Nike(NKE-US)下跌 1.14%；3M(MMM-US)下跌 6.21%。

費半成分股幾乎全倒。博通 (AVGO-US) 上漲 0.58%；NVIDIA (NVDA-US)上漲 0.38%；高通 (QCOM-US)下跌 0.25%；德儀 (TXN-US)下跌 0.63%；艾司摩爾 (ASML-US) 下跌 0.89%；美光 (MU-US)下跌 0.91%；應用材料 (AMAT-US)下跌 1.02%；英特爾 (INTC-US)下跌 1.16%；AMD (AMD-US)下跌 2.39%。

台股 ADR 僅中華電收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.15%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.67%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.29%。

企業新聞

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)週二挫跌逾 2%，每股收 97.70 美元，盤後延續頹勢。美國司法部週二聯合國內 8 個週正式起訴 Google 非法壟斷數位廣告市場，並尋求拆分 Google 的數位廣告技術業務。此舉是司法部自 1980 年拆分貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）以來罕見的要求業務分割。司法部指出 Google 帶來明顯危害，可能只靠設定遊戲規則就能排除對手，並提到 Google 主管曾將公司情形比擬為高盛 (GS-US) 擁有紐交所。

福特汽車 (F-US) 週二股價小跌 0.5%，收每股 12.74 美元。華爾街日報援引知情人士消息報導，該公司正與中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN)(1211-HK) 就出售德國 Saarlouis 工廠進行談判，該廠的汽車生產定於 2025 年最終結束。另外，福特週二表示，在宣布將德國科隆市的一家工廠裁員 3200 人後，打算在 2 月中旬之前決定在歐洲裁員多少人。

嬌生 (JNJ-US) 週二股價收跌 0.2%，每股報 168.31 美元。嬌生（Johnson & Johnson）週二預測 2023 年調整後每股獲利將在 10.45 美元至 10.65 美元之間，高於分析師預估的每股獲利中值 10.35 美元，因為對其癌症治療藥物 Darzalex 等藥物的強勁需求，有望緩解通膨和美元走強帶來的壓力。嬌生上季營收報 131.6 億美元，高於華爾街分析師平均預估的 131.4 億美元。

運動服飾品牌商 Lululemon(LULU-US) 週二股價下跌 1.54%，收每股 311.21 美元，盤後續跌近 0.4%。華爾街投行 Bernstein 下調該股評等，警告服飾類股將迎來估值重置，並指出 Lululemon 的正成長正在面臨轉捩點。

超微 (AMD-US) 週二股價下跌 2.39%，收每股 74.7 美元，盤後跌近 0.5%。華爾街投行 Bernstein 將改超微股票評等從「優於大盤」（outperform）下調至「與大盤持平」（market perform）後，該股當日走軟。Bernstein 表示，降評原因是電腦銷量下滑，以及通膨環境下的新零組件需求。

經濟數據

美國 1 月製造業 PMI 初值報 46.8，預期 46，前值 46.2

美國 1 月服務業 PMI 初值報 46.6，預期 45，前值 44.7

美國 1 月綜合 PMI 初值報 46.6，預期 47，前值 45

華爾街分析

First American Trust 投資長 Jerry Braakman 表示，投資人都在預測 Fed 收緊貨幣政策即將結束，並試圖在美股走勢中找到底部和新一輪的牛市反彈，然而考慮到不斷惡化的經濟數據，此舉似乎有點為時過早。

Crossmark Global Investments 首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，本週美企公布的財報憂喜參半，預估美股將狹幅震盪，因市場將消化有關利率、通膨和宏觀環境的最新言論。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 在報告中寫道，美國實質 GDP 成長可能在今年上半年轉為負值，不過經濟仍有可能避免衰退。然而經濟學家用來預測商業週期轉捩點的許多金融和經濟數據指標表明，經濟衰退更有可能在近期發生。

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