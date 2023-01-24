亞馬遜提供Prime會員學名處方藥訂閱外送服務

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (24 日) 宣布一項針對美國 Prime 會員的新處方優惠，希望增加訂戶數並吸引用戶使用其藥房服務。

這個名為 RxPass 的附加服務將允許 Prime 會員從 50 種學名藥列表中獲得所需數量的藥物，以治療 80 多種常見慢性病，如高血壓、焦慮症和糖尿病。這項服務的費用為每人每月 5 美元，並且免費送貨到府。

近年來，亞馬遜進一步深入醫療保健領域。該公司於 2020 年推出自有線上藥房，這項服務是在 2018 年收購 PillPack 後誕生的。亞馬遜後來推出一項名為 Amazon Care 的遠距醫療服務，隨後關閉，並於去年 7 月宣布將收購精品初級保健提供商 One Medical。

亞馬遜還提供 Prime 處方藥節省優惠，為學名藥提供高達 80% 的折扣，為品牌處方藥提供高達 40% 的折扣。

亞馬遜正在加強其 Prime 訂戶的福利，因為 CEO 賈西 (Andy Jassy) 希望削減公司其他部門的成本。亞馬遜已宣布計畫裁員約 18000 名員工，同時凍結招聘並砍掉了一些項目。即使如此，賈西表示亞馬遜打算繼續尋求長期機會，包括醫療保健。

這家電子零售商面臨來自 CVS (CVS-US)、Walgreens (WBA-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等藥店的競爭。亞馬遜尚未說明其線上藥房產品自推出以來的表現如何。根據《Business Insider》報導，摩根士丹利 8 月的報告發現，根據對用戶的調查，亞馬遜藥房並未被列為 Prime 會員的首要福利。

亞馬遜醫療長古普塔 (Vin Gupta) 表示，該公司的目標是提供一種與過去幾十年藥房「基本上完全不同」的藥房體驗。

他指出：「對我們來說，這仍然是起步階段的第一天，但我們認識到需要做出改變。」「這就是全美患者告訴我們的，這也是亞馬遜的回應。」

RxPass 不提供胰島素或特殊藥物，並且不適用於 Medicaid 或 Medicare 的人。古普塔拒絕透露亞馬遜未來是否會擴大通過 RxPass 提供的藥物清單。

他說，大約有 1.5 億人在使用 RxPass 初步處方籤中至少一種藥物。