Uber Freight裁員150人 約占該部門總人數3%

Uber Freight 裁員 150 人，約占該部門總人數的 3%。

Uber Freight CEO 榮恩 (Lior Ron) 周一 (23 日) 發布訊息表示，裁員影響該部門的數位經紀團隊。這是自 2020 年新冠疫情封鎖最初幾周以來的首次裁員。

Uber (UBER-US) 於 2017 年推出其貨運部門，相信卡車運輸公司和載貨貨物可以使用支撐該公司乘車技術的相同概念進行互補。該部門在 2022 年第 3 季的營收為 18 億美元，同比成長 336%。

榮恩告訴員工，「正如你們所知，物流市場目前面臨著一些不利因素，這些因素影響我們的客戶群以及整體產業。」「我們去年在經紀業務的某些領域加快了招聘速度，以應對不同的經濟現實，但數量並沒有像預期的那樣實現。」

Uber CEO 柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 上周在達沃斯世界經濟論壇上表示，他不打算全公司進行裁員。

在此之前，Alphabet (GOOGL-US)、Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Twitter 都進行更大規模的技術裁員。2022 年 11 月，送貨服務 DoorDash (DASH-US) 在拼車平台 Lyft (LYFT-US) 裁員 13% 數周後跟進裁員 1250 人，占其員工總數的 6%。

榮恩說，下崗員工「將獲得延長給付的資遣費和福利，包括遣散費、延長的醫療保健和 2022 年的獎金支付、再就業和職業支持，以及移民服務（如果適用）。」

Uber 將於 2 月 8 日發布其 2022 年全年財報。