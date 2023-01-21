Fed理事華勒：支持下次升息1碼 經濟有軟著陸可能

美國聯準會（Fed）理事、在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有永久投票權的華勒（Christopher Waller）表示，貨幣政策已經很接近足夠限制經濟的水準，支持在下次貨幣政策會議上進一步放緩升息至 1 碼（25 個基點）。

華勒說：「我目前贊成在下次會議上升息 1 碼。此外我們離 Fed 的 2% 通膨目標還有很長的路要走，我預估會支持繼續收緊貨幣政策。」

華勒認為，Fed 的首要任務是保持在降低通膨方面取得的進展，消費者支出放緩將支撐這方面的成果。他還預料，實際收入減少和借貸成本增加都將有助讓通膨迅速回落到 2%。

他還表示，6 個月前當通膨上升而經濟生產成長趨於停滯時，軟著陸仍然是可能的，也就是在不嚴重破壞就業市場的情況下，取得通膨方面的進展是非常合理。到目前為止，Fed 已經做到了，自己仍樂觀看待這一進展能持續下去。

與此同時，堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）表示美國經濟有可能軟著陸。此前一天，Fed 副主席布蘭納德（Lael Brainard）就已暗示可能軟著陸，並且表示降低通膨可能不會造成大量失業情形。

有「Fed 傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 認為，布蘭納德並未直接說明自己傾向下個月的升息幅度，但同時也沒有澆熄外界對於下次升息 1 碼的預期。

外媒報導指出，在 Fed 官員中，華勒之前極力主張保持限制性政策，並要求在鬆綁緊縮行動之前，需要看到大量通膨降溫的跡象。而周五的表態凸顯，他對於 Fed 成功軟著陸、及遏止通膨同時不會造成經濟衰退和重創就業市場的前景感到樂觀。

值得注意的是，在今年 FOMC 有投票決策權的 Fed 官員當中，華勒是首位明確表態下次會議料將升息 1 碼的。華勒周五發表這番言論同時，同樣握有今年 FOMC 投票權的費城聯邦準備銀行主席哈克（Patrick Harker）重申上次的立場，即未來適合升息 1 碼。

哈克預估今年還會有幾次升息，不過升息 3 碼（75 個基點）的日子肯定已經過去，而在今年某個時間點，政策利率會達到足夠限制性的水準，Fed 會將利率維持在這個區間，讓貨幣政策生效。

他也說到，即便 Fed 升息也出現令人鼓舞的現象，有跡象顯示通膨在降溫，美國經濟整體而言仍相對健康。