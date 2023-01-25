〈財報〉微軟上季獲利勝預期 雲端業務營收展望差 拖累盤後股價走跌

儘管個人電腦和企業軟體需求下滑，但微軟 2023 會計年度第二季雲端業務 Azure 表現亮眼，支撐該公司上季每股獲利優於華爾街分析師預期，周二（24 日）盤後股價一度漲逾 4%。然而，微軟對 Azure 本季（第三季）的營收預測不及分析師預期，投資人信心受挫，盤後漲幅全數回吐，截稿前轉跌逾 1%。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤後股價下跌 1.01%，至每股 239.60 美元，延續盤前頹勢。

2023 會計年度第三季 財測關鍵數據 vs. Refinitiv 分析師預期

營收：505 億美元至 515 億美元 vs. 524 億美元

Azure 雲端業務營收：217 億美元至 220 美元 vs. 221.4 億美元

2023 會計年度第二季（截至去年 12/31）財報

營收：527 億美元，年增 2% vs. 529.4 億美元

經調整後每股獲利：2.32 美元，年減 6% vs. 2.29 美元

經調整後營益：216 億美元，年減 3%

經調整後純益：174 億美元，年減 7%

財報公布後，微軟周二收跌逾 0.2% 的盤後股價跳漲，一度接近 5%。有分析師評論，過去三個月市場情緒已顯著惡化，上季業績對微軟來說是一種緩解，因業務放緩速度優於市場預期。

不過微軟表示在上季成長逾 30% 的基礎上，本季（第三季）Azure 雲端運算業務增速將再放緩 4 至 5 個百分點，而且預估 2023 會計年度下半年商業銷售成長將再次放緩，微軟盤後股價應聲轉跌。

微軟第二季營收年增 2% 至 527 億美元，為 2016 年以來最低增速，分析師預期為 529.4 億美元；不計匯率波動影響，按固定匯率計算，營收年增 7%，優於市場預期增速 6.59%。

微軟雲端業務的加速推動該公司多年兩位數營收成長，並在新冠疫情期間的技術支出狂潮中實現強勁成長，該公司執行長納德拉（Satya Nadella）坦承，該產業正在經歷一段減速期，需要進行調整。

各部門上季營收表現

智慧雲端業務部門營收（包含 Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務）：215 億美元，年增 18% vs. 214.3 億美元（StreetAccount 分析師預期）

生產力與商業流程業務部門營收（包含 Office 產品、LinkedIn、Dynamics 等雲端服務）：170 億美元，年增 7% vs. 168.1 億美元（華爾街分析師預期）

個人運算業務部門營收（包含 Windows、Bing 搜尋引擎廣告、遊戲主機 Xbox 和 Surface 電腦在內）：142 億美元，年減 19%，其中上季「原來設備製造商」（OEM）營收年減 39%。

按業務來看，微軟的兩大核心業務──以 Azure 為核心和以 Office 為主的業務上季營收均高於市場預期，只有 Windows 和 Surface 個人電腦（PC）相關的業務營收低於預期，其中 PC 業務的降幅達到兩位數。

不過，微軟上季雲端業務營收 Azure 的增速為史上最低，從一年多前的成長 50% 穩步放緩，而投資人擔心狀況會更糟。財報顯示，若不計美元的匯率波動影響，已固定匯率計算，Azure 等雲端業務營收成長 38%，略高於市場預期的 37%，扭轉此前連續兩季增速低於市場預期的態勢。

媒體分析指出，儘管成長沒有先前強勁，微軟上季雲端業務仍展現韌性，這要歸功於企業的雲端運算服務需求相對穩定。即使 Windows 軟體和個人電腦都因市場縮水而銷售劇減，Azure 的耐用性幫助微軟實現業績成長。

微軟財務長胡德（Amy Hood）在公布財報時也提及雲端業務的強勁表現，表示「在繼續投資以推動成長的同時，公司專注卓運的營運。上季微軟的雲端營收為 271 億美元，年增 22%，按固定匯率計算成長 29%，因為公司的商業產品繼續替客戶創造價值」。

另一方面，在財報公布前微軟日前甫宣布向開發 ChatGPT 的實驗室 OpenAI 追加投資數十億美元，透過人工智慧（AI）史上規模最大的投資進一步押寶。

微軟今日公布財報的公告中，納德拉又表示隨微軟雲端業務將全球最先進的 AI 模型轉變為一個新的運算平台，下一波重要的運算浪潮正在誕生。微軟將致力幫助客戶運用自家平台和工具，用更少的資源做更多的事，並在 AI 的新時代替未來創新。