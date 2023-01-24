〈財報〉藥物需求強勁 嬌生預測今年獲利高於預期

嬌生公司 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 周二 (24 日) 預測年度獲利高於華爾街預期，因為對其癌症治療藥物 Darzalex 等藥物的強勁需求，有望緩解通膨和美元走強帶來的壓力。

嬌生的大型製藥業務是其主要的獲利動力，該公司正準備在分拆其消費者健康業務時重點押注於該業務和設備部門。

第 4 季藥品銷售額為 131.6 億美元，高於分析師平均預期的 131.4 億美元。

根據 Refinitiv 調查的分析師的平均值，抗癌藥物 Darzalex 當季銷售額為 20.8 億美元，超過華爾街估計的 20.2 億美元。

嬌生表示，預計 2023 年調整後每股獲利將在 10.45 美元至 10.65 美元之間，高於分析師預估的每股獲利中值 10.35 美元。

該製藥商預計 2023 年銷售額經調整後將較去年同期成長 3.5% 至 4.5%。

嬌生股價在周二盤前交易上漲近 1% 至 170.28 美元。

這家醫療保健集團第 4 季獲利也超出預期，因為醫藥產品銷售額的增加幫助它抵禦了美元走強的打擊。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，不計項目，嬌生每股獲利 2.35 美元，高於分析師平均預期的每股 2.23 美元。