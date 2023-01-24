〈財報〉憂業務趨緩 Verizon預期全年獲利低於預期

Verizon Communications Inc (VZ-US) 周二 (24 日) 公布的年度獲利預測低於華爾街預期，因該公司正努力應對無線客戶註冊量較去年成長放緩的問題，並正大力投資 5G 技術。

這支道瓊工業平均指數成分股的股票在周二盤前交易中下跌 2.5% 至 38.65 美元。

Verizon 的費用在美國同行中是最昂貴的，去年其用戶流失至其快速成長的競爭對手 AT&T Inc (T-US) 和 T-Mobile (TMUS-US)，後者一直在加倍促銷活動或擁有更發達的 5G 網路。

然而，由於第 4 季的促銷優惠和蘋果旗艦 iPhone 的發布，該公司第 4 季新增了 21.7 萬名新的每月付費無線電話用戶，高於 Factset 估計的 20 萬 400 名。

分析師認為，這家美國用戶數量排名第一的電信商在降低套餐價格或提供大幅折扣時必須謹慎行事，以免損害獲利和自由現金流，因為其在 5G 方面的投資相當可觀。

產業高管還暗示，由於對具有影音會議功能手機的需求放緩，以及幫助人們在疫情導致的封鎖期間在家工作的高階先用後付費服務需求放緩，導致成長放緩。

Verizon 去年第 4 季新增 55.8 萬名訂戶，預計 2023 年調整後獲利在每股 4.55 美元至 4.85 美元之間。根據 Refinitiv 的數據，分析師預計每股利潤為 4.97 美元。

該公司還預計 2023 年的資本支出為 182.5 億美元至 192.5 億美元。

Verizon 第 4 季每股獲利 1.19 美元，營收 353 億美元，基本符合分析師的預期。