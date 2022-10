〈財報〉高價費率讓訂戶流失 Verizon上季獲利大減23%

Verizon Communications Inc. (VZ-US) 周五 (21 日) 公布第 3 季獲利下滑 23%,並且無線用戶成長低於市場預期,因為一些客戶選擇競爭對手 AT&T Inc (T-US) 和 T-Mobile US Inc. (TMUS-US) 提供的更便宜的費率方案。

Verizon 本季消費者業務流失 18.9 萬名每月付費電話用戶。之前這家美國電信商在 6 月透過額外收費提高了其費率價格,超過其本已高價的費率方案。

財務長埃利斯 (Matt Ellis) 表示,雖然該公司受惠於本季無線總用戶增加 1%,但它被「取消服務人數的增加所抵消,因為我們有一些客戶因為我們漲價而跳槽」”。

Verizon 本季新增 8000 名每月淨付費無線電話用戶,遠低於 Factset 估計的 35400 名。

由於不斷上漲的生活成本抑制了客戶的可自由支配支出,電信商正面臨越來越大壓力推出讓客戶能負擔的費率方案。

再加上由於對 5G 技術的大量投資以及留住高薪用戶的競爭日益激烈而導致的成本上升,對 Verizon 造成了傷害,該公司新增用戶數一直少於其競爭對手。

該公司本季淨利下降 23.3% 至 50 億美元。調整後每股獲利 1.32 美元。

然而,根據 Refinitiv 數據,總營收成長 4% 至 342 億美元,高於預期的 337.8 億美元。