訂閱就送一年Netflix！Verizon力推自家串流媒體商城+play

美國電信商 Verizon Communications (VZ-US) 為了推廣自家串流媒體商城「+play」，只要顧客透過 + play 訂閱其他串流媒體平台，就免費贈送一年期的 Netflix 串流影視服務。

Verizon 今天初推出「+play」串流媒體商城，跟進亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的 YouTube 腳步，爭食消費者和日益增加的串流媒體平台之間的大餅。

根據 Verizon 官網說法，「+play」中心目前仍是測試模式。此類商城通常是與供應的串流媒體平台分潤訂閱銷售額或廣告營收。

Verizon 董事長兼執行長 Hans Vestberg 周三在推特上表示：「我們的內容中心可協助管理娛樂、新聞、生活方式和遊戲訂閱，並免費提供一年的 Netflix 高級方案訂閱服務。」

該促銷活動適用 Verizon 無線或 5G 家庭和 LTE 家庭網路服務的新舊客戶，只要在 +play 上選擇並訂閱另一個串流平台，就能取得每月價值 19.99 美元的 Netflix 高級方案。

可選擇的串流平台包括國家橄欖球聯盟的 NFL+ Premium、美國國家籃球聯盟的 NBA League Pass、Calm 冥想 app、派樂騰健身 app、Duolingo 語言學習 app，以及 AMC Networks 主要串流媒體平台 AMC+。

串流媒體服務爆炸式增加，根據 J.D. Power 11 月調查，截至今年 7 月，至少擁有 4 種串流媒體服務的美國家庭比例達 60%，較 2020 年 4 月調查時的 40% 比例上升。該調查甚至顯示，現在擁有 7 種以上串流媒體的美國家庭比例已達 21%。

不只群雄爭霸，各產業也出現異業合作，例如派拉蒙全球 (PARA-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 合作，加入沃爾瑪會員計畫 Walmart + 就可以享受 Paramount+ 訂閱服務。

此外，《華爾街日報》報導，T-Mobile US 也免費提供 Netflix 串流服務給部分無線客戶，以及提供 AppleTV+ 和 Paramount+ 服務給其頂級手機用戶。在 2019 年 Disney + 串流媒體平台問世時，Verizon 就提出免費提供無線客戶一年期 Disney + 服務的優惠。

除了 Netflix，Verizon 的「+play 」商城還供應其他串流平台，包括 Disney+，以及華納兄弟探索公司旗下的 HBO Max。