波士頓Fed總裁：支持放緩升息步伐 利率將升逾5%

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，儘管美國央行繼續收緊貨幣政策以降低高通膨，但自己傾向以更溫和的速度升息。另外柯林斯也說，恢復物價穩定仍是聯準會（Fed）的當務之急，可能會把基準利率升至略高於 5%，然後保持在這一水準一段時間。

柯林斯表示：「既然利率處在限制性區間，而且從目前的指標來看，我們可能正在接近通膨峰值，因此從最初的快速收緊貨幣政策轉向放緩步伐是合適的。在當前階段進行更審慎的利率調整，將使我們能夠更好地應對貨幣政策目前的競爭性風險」。

Fed 上月升息 2 碼（50 個基點），將基準利率升至 4.25% 至 5% 區間，在連續 4 次升息 3 碼（75 個基點）後，升息腳步放慢。Fed 官員預估，今年將把利率升至 5.1% 並維持在這一水準。

雖然柯林斯今年並沒有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權，但她認同上述觀點。她說：「作為貨幣政策制定者，恢復物價穩定是我們的當務之急，因此預估有必要進一步升息，可能會把利率升至略高於 5% 的水準，然後把利率維持在這一水準一段時間。」

投資人預估，Fed 將在下次的會議升息 1 碼（25 個基點），並在今年晚些時候開始降息之前，Fed 將至少會在以這一幅度升息一次，終點利率將達到 4.9% 左右高峰，略低於 Fed 去年 12 月的預測。

Fed 替高漲的物價降溫而採取激進的緊縮行動，以將利率從 2022 年 3 月接近零的水準上調，至今已引發外界對美國經濟可能陷入嚴重衰退的擔憂。

不過柯林斯淡化這種危機。她說，就業市場的彈性以及持續的企業和家庭支出，使其有理由樂觀認為，Fed 有辦法在不出現重大經濟衰退的情況下降低通膨，不過她也承認，經濟前景存在風險，其中包括更嚴重的衰退。