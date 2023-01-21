〈美股盤後〉Fed官員放鴿 四大指數收紅

美國聯準會（Fed）官員言論打消投資人對於央行過於激進的升息政策擔憂，科技股上漲提振風險情緒，美股四大指數週五（20）收紅。其中標普 500 指數、和道瓊指數結束連 3 交易日下跌，那斯達克指數則在 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 與串流媒體龍頭 Netflix(NFLX-US) 股價勁揚助攻下收高。

美股四大指數週五收紅，道瓊指數收漲近 330 點或 1%，標準普爾 500 指數收漲逾 70 點或近 2%，4 個交易日來首次上漲，那斯達克指數收漲近 300 點或近 2.7%，費城半導體指數漲逾 3%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票委員、Fed 理事華勒（Christopher Waller）週五支持繼續緊縮，認為美國經濟仍有可能軟著陸，貨幣政策已非常接近足夠的限制性水準，成為首位明確支持下次會議升息 1 碼（25 個基點）的 Fed 高層官員。

此外，堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）也表示美國經濟仍有可能軟著陸。這些官員的表態被外界解讀為暫時緩和市場對 Fed 過度緊縮的擔憂。

那斯達克指數本周表現突出，上漲 0.55%，連續第三周上漲，而道瓊指數本周下跌 2.7%、標普 500 指數下跌 0.66%，均止住兩周連續上漲，週五的反彈未能讓後者扭轉本周前幾日的累積跌幅。

對 Fed 緊縮打擊經濟的擔憂是本週美股下挫的一大推手。市場分析指出，本週公布的去年 12 月美國生產者物價指數（PPI）和零售銷售等經濟數據顯示，通膨雖緩和但經濟成長失去動力，與此同時 Fed 本週仍堅持繼續升息的言論都是本週美股下跌的因素。

另一方面，現正開跑的美股財報季持續受到市場矚目。根據媒體統計，10% 的標普 500 指數成分股公司已公布上季財報，初步趨勢顯示，企業盈利能力迅速惡化，推動本週三和週四短短兩天美股市值就蒸發約 7,000 億美元。

經濟數據方面，根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）週五統計，美國去年 12 月成屋銷售年畫總數降至 402 萬戶，創 2010 年以來新低，不過仍高於市場預期的 396 萬戶，前值為 408 萬戶。另外，去年 12 月成屋銷售單月下滑 1.5%，市場預估下跌 3.4%，前值為下跌 7.7%；按年來看下跌 34%，寫紀錄新高。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.68 億例，死亡數突破 673 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 132 億劑疫苗。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個主要板塊中通信服務指數上漲 3.96%，表現最佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊走高。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 5.34%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.57%；Meta (META-US) 上漲 2.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.81%。

道瓊成分股漲跌互見。高盛 (GS-US) 下跌 2.54%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.47%；波音 (BA-US) 下跌 0.16%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.24%；寶僑(PG-US) 上漲 0.39%。

費半成分股幾乎全漲。NVIDIA (NVDA-US)大漲 6.41%；高通 (QCOM-US)上漲 4.52%；美光 (MU-US)漲 3.73%；AMD (AMD-US) 上漲 3.49%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.29%；艾司摩爾 (ASML-US) 上漲 2.95%；英特爾 (INTC-US)上漲 2.81%；德儀 (TXN-US)上漲 1.21%。

台股 ADR 全收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.28%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.5%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.21%。

企業新聞

Google 母公司 Alphabet 週五宣布裁員約 1.2 萬人，占其全球員工總數 6%，正式加入矽谷裁員大軍行列。Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，此次裁員潮將影響全球分公司與部門，而這是因為進一步降本增效，將人才和資本運用到更重要的事情上，不得不這麼做。

對於被資遣的員工，皮查伊表示，在美國，Alphabet 將向受影響的員工支付逾 16 周的資遣費和 6 個月的醫療保險，其他地區的員工將根據當地法律獲得補償且獎金不會受到影響。Alphabet 週五股價勁揚 5.34%，收每股 98.02 美元，盤後續漲近 0.2%。

串流巨擘 Netflix 最新財報顯示，上季新增用戶人數達到 766 萬人，輕鬆超越市場預期的 457 萬。在此一利多消息加持下，Netflix 週五股價大漲 8.46%，至每股 342.50 美元，盤後續揚。

根據外媒 MarketWatch 報導，美國晶片大廠英特爾（Inetel）正在裁撤矽谷的上百個工作，擴大去年開始的裁員行動，作為之前宣布撙節成本行動的一環。英特爾表示，若員工能在公司內部找到職位，則有望留任，但也表示預料將裁掉更多工作。英特爾 (INTC-US) 週五股價上漲 2.81%，收每股 29.22 美元，盤後轉跌近 0.1%。

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 週五股價飆漲 11.61%，收每股 55.16 美元，盤後股價續漲逾 1%。此前摩根大通重申對 Coinbase 股票的「中性」（Neutral）評等，認為該公司是在 FTX 倒閉和其他同行破產後的潛在受惠者。

經濟數據

美國去年 12 月成屋銷售年化總數報 402 萬戶，預期 396 萬戶，前值 408 萬戶

美國去年 12 月成屋銷售年化月率報 - 1.5%，預期 - 5.4%，前值 - 7.9%

華爾街分析

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，對於衰退的擔憂似乎壓垮一些公司的樂觀情緒，儘管他們公布優於預期的業績。雖然投資人普遍認為企業收益可能趨弱，但這一情緒在很大程度上已被消化掉。

BTIG 首席市場技術人員 Jonathan Krinsky 表示，值得注意的是，週五美國 10 年期公債殖利率走高，但那斯達克指數表現依然出色。雖然這可能意味著短期利多，但如果轉向「經濟數據的壞消息即是壞消息」的角度來看，即利率下降與股市下跌同時出現，則看到相反的情況就有道理了。

KKM Financial 創始人兼執行長 Jeff Kilburg 表示，正在尋找一種繼續移動及更高低點的方法。更高的低點給多頭帶來一點信心，然而技術面仍支持空頭和賣出反彈。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主