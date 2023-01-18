美國12月PPI年增6.2%低於預期 通膨持續退燒

美國勞工部周三（18 日）公布的數據顯示，去年 12 月生產者物價指數（PPI）年增 6.2%，創 2021 年 3 月以來最小增幅，低於市場預期的 6.8% 與修正後前值 7.3%；剔除波動較大的食品和能源後，去年 12 月核心 PPI 年升 5.5%，低於市場預期的 5.7% 與前值 6.2%。數據表明通美國通膨逐漸退燒，有望讓聯準會（Fed）放緩未來升息步伐。

美國去年 12 月 PPI 增幅創 2021 年 3 月以來最小。(圖片：ZeroHedge)

按月來看，美國去年 12 月 PPI 報 - 0.5%，遠低於市場預期的 - 0.1%，修正後前值為 0.2%；去年 12 月核心 PPI 成長 0.1%，符合市場預期的 0.1%，修正後前值為 0.2%。

觀察指數細項，去年 12 月商品價格指數下跌 1.6%，為去年 7 月下跌 1.8% 以來最大跌幅，主因是受汽油價格下跌 13.4% 推動，其中最終能源價格指數下跌 7.9%、食品價格指數下降 1.2%。

最終服務價格在去年 11 月成長 0.2% 後，在去年 12 月小幅成長 0.1%。貿易服務利潤率攀升是主要推手，其中燃料和潤滑油零售利潤率上升 17.6%。

此外，存款服務、航空公司客運服務、住院護理以及專業和商業設備批發的價格指數進一步走高，貿易、運輸和倉儲價格沒有變化。相較之下，卡車貨運價格下滑 1.7%，房地產貸款、機械和車輛批發以及客房租賃的指數也有所下降。

值得一提的是，隨中間產品通膨進一步緩解，PPI 通膨也跟著降溫，美國消費者物價指數漲幅自 2020 年 12 月以來首次高於 PPI。

圖：ZeroHedge

儘管如此，Fed 對抗通膨的任務遠未結束。美元近期走軟，讓美國生產的商品更具競爭力。另一方面，勞動市場緊張，加上消費者對服務的需求具有韌性，可能會讓通膨保持在 Fed 的目標之上。

根據利率期貨價格顯示，市場預估 Fed 將在下次貨幣政策會議上升息 1 碼（25 個基點），進一步放緩升息步伐。