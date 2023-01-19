美國上周初領失業金人數降至19萬 創去年9月以來新低

美國勞工部周四（19 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 19 萬人，創去年 9 月以來新低，低於市場預期的 21.4 萬人，較前值 20.5 萬人減少 1.5 萬人，上周續領失業金人數也大幅下降，報告顯示就業市場火熱。

截至今年 1 月 14 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 19 萬人，低於市場預期，較上周的 20.5 萬人減少 1.5 萬人，4 周移動平均值報 20.6 萬人。

截至去年 1 月 7 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 164.7 萬人，較上周修正後的 163 萬人增加 1.7 萬人，低於市場預期的 166 萬，4 周移動平均值報 167.3 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

儘管近幾個月來，金融、科技和房產的知名企業已宣布裁員數萬人，但更廣泛的就業市場依然強勁。美國去年 12 月公布的非農就業報告顯示失業率為 3.5%，為 50 年來低點，在消費者需求強勁的強況下，企業繼續以穩健的速度招聘。

儘管如此，許多經濟學家預估，隨美國聯準會（Fed）升息對經濟的衝擊，未來幾個月還會有更多裁員。

微軟 (MSFT-US) 日前裁員 1 萬人，加入雲端運算競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的行列，後者本月開始裁撤 1.8 萬人。經濟學家警告，不要把科技公司的裁員解讀為就業市場惡化的象徵，這是新冠疫情大流行期間過度招聘後的規模調整。

SC Johnson College of Business 客座講師 John Blevins 說，科技產業剛剛回到 2020 年或 2021 年的水準，這並不是一個壞情況。而且勞動市場依然緊俏，被裁撤的員工幾乎馬上就會找到新工作。

經濟學家認為，在科技產業之外，由於疫情期間難找到勞動力，企業通常捨不得裁員。經濟學家預估，企業在採取裁員措施之前會先削減招聘。

事實上，Fed 褐皮書報告顯示，許多公司在產品和服務需求放緩的情況下仍不願裁員，並計劃在必要時候透過自然減員裁員。