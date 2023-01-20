〈美股盤後〉憂美債上限危機 Fed續唱鷹調 道瓊抹去年初至今所有漲幅

由於預期聯準會在更長時間內維持鷹派立場，加上對經濟衰退和美國債務上限的擔憂激增，美股週四 (19 日) 開低走低，挪威郵輪領跌非必需消費品類股，北方信託和嘉信理財暴跌，金融類股承壓。

四大指數收盤盡墨，道瓊指數跌逾 250 點，抹去年初至今所有漲幅，標準普爾 500 指數下滑 0.76%，那斯達克指數跌近 1% ，費城半導體指數重挫逾 2.8%。

數據方面，美國上週初領失業金人數降至 19 萬，創去年 9 月以來新低，凸顯就業市場依舊緊俏，可能會支撐薪資增長和通膨。

政經消息方面，市場關注聯準會官員談話,，研判未來貨幣政策走向。聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 週四表示，雖然目前通膨有放緩跡象但依然過高，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 很可能在下回升息 1 碼，利率需要在一段時間內保持在高位，以進一步冷卻通膨。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 主張恢復物價穩定仍是當務之急，支持以更溫和的速度升息，終點利率升至略高於 5%，然後保持在這一水準一段時間。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的言論也打壓市場情緒，戴蒙在世界經濟論壇受訪時表示，近期通膨放緩歸因於暫時性因素，聯邦資金利率可能會高於 5.0%，若美國經歷一場輕微的衰退，利率甚至可能上探至 6%。

美債違約危機步步逼近，聯邦政府支出週四觸及債務上限，美國財政部開始採取特別措施，以防止美國違約。美國財政部長葉倫表示，債務發行暫停期從 1 月 19 日開始，將持續到 6 月 5 日。白宮與美國眾議院議長麥卡錫考慮舉行以債務上限問題為主題的會議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.68 億例，死亡數突破 673 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 8 大板塊收黑，工業、非必需消費品和金融板塊領跌，能源、通訊服務和醫療保健逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.044%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.12%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.65%；Meta (META-US) 上漲 2.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.86%。

道瓊成分股漲跌互見。家得寶 (HD-US) 下跌 3.96%；3M (MMM-US) 下跌 3.52%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.37%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.33%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.71%。

費半成分股大殺四方。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.78%；AMD (AMD-US) 下跌 4.00%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.23%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.63%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.35%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.65%；美光 (MU-US) 跌 0.27%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.63%。

企業新聞

美國串流影音巨擘 Netflix (NFLX-US) 收黑 3.23% 至每股 315.78 美元，其盤後股價大漲逾 7%。Netflix 週四盤後公布最新財報，儘管去年第四季營收和獲利不如預期，但訂戶數增長 766 萬，遠高於公司預期的 450 萬。

由於擔心特斯拉財報可能會因中國需求放緩和生產中斷而達不到預期，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.25% 至每股 127.17 美元。

蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.044% 至每股 135.27 美元。摩根大通下調蘋果的目標股價，並且表示由於供應方面的不利因素，蘋果獲利狀況可能很艱難。

消費用品巨擘 Procter & Gamble(P&G) (PG-US) 下跌 2.11% 至每股 142.42 美元，P&G 最新財報失利，由於價格上漲難以抵消銷量下降和外匯逆風，調整後每股純益 1.59 美元，營收達 207.7 億美元，皆遜於分析師預期。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 19 萬人，預期 21.4 萬人，前值 20.5 萬人

美國上周續領失業金人數報 164.7 萬人，預期 166 萬人，前值 163 萬人

美國去年 12 月營建許可月率初值報 - 1.6%，預期 1.4%，前值 - 10.6%

美國去年 12 月營建許可年化總戶數初值報 133 萬戶，預期 137 萬戶，前值 135.1 萬戶

美國去年 12 月新屋開工年化月率報 - 1.4%，預期 - 5.4%，前值 - 0.5%

美國去年 12 月新屋開工年化總戶數報 138.2 萬戶，預期 135.9 萬戶，前值 142.7 萬戶

華爾街分析

申請失業救濟人數連續第三週低於預期，投行 jefferies 稱：「像這樣數據發布是聯準會官員重申升息意圖的原因。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 說：「儘管大流行後所有大型科技公司都裁員，但就業市場仍然很熱。勞動力市場需要突破才能讓聯準會輕鬆維持利率不變。」

投資人擔心聯準會升息將重創美國經濟。CIBC 私人財富管理投資長 David Donabedian 表示：「房地產市場顯然處於衰退之中，製造業正徘徊在衰退的邊緣。進入 2023 年，消費者將會更加謹慎，隨著時間的推移，預計將看到就業市場步履蹣跚的一些跡象，今年美國和全球其他地方出現溫和衰退的機率略高於 50%。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主