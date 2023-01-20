Fed二把手：利率須保持限制性一段時間以冷卻通膨

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周四（19 日）表示，利率需要在一段時間內保持在高峰，以進一步冷卻通膨，雖然目前通膨有放緩跡象但依然過高。與此同時，布蘭納德認為支撐美國經濟「軟著陸」的證據似乎越來越多，即通膨降溫而就業市場依然熱絡。

布蘭納德周四在芝加哥布斯商學院（University of Chicago Booth School of Business）的活動上表示，即便最近通膨有所放緩，但通膨仍處在高位，政策需要在一段時間內採取足夠限制性的措施，確保通膨能持續回到 2% 的目標。

布蘭納德並未明確表示 Fed 是否應該如交易員預期般，在 2 月的會議上升息 1 碼（25 個基點），她也沒透露自己對今年終點利率的預期。Fed 官員對終點利率預測的中間值約為 5.1%，市場預估約為 4.1% 並預料下半年開始降息。

另一方面，布蘭納德指出，物價、薪資和利潤率的趨勢表明通膨正在放緩，而且很可能會繼續放緩。與此同時，美國的失業率正處在 3.5% 的歷史低點。她表示，整體需求的持續放緩仍有可能促進勞動市場持續放緩和通膨降低，而不會造成大量的就業流失。

布蘭納德認為，過去幾個月的經濟數據顯示，消費者需求和薪資降溫、金融環境趨緊，這對試圖遏止通膨的政策制訂者來說都是可喜的結果。

布蘭納德此次傳達的整體訊息和其他政策制定者的言論算是一致，即利率必須在一段時間內保持在高峰。她說：「通膨率很高，需要時間和決心才能將其降至 2%。我們決心堅持到底。」

截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch Tool，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，2 月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 97.2%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 2.8%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。