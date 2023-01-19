〈央行理監事會揭密〉我通膨「看似」溫和？理事直言：低估房租

中央銀行公布第四季理監事聯席會議議事錄摘要，對於各界關注的物價，除了國際原物料價格走高，理事們還提出接下來將影響國內物價的理由，包括未來國內電力、燃氣售價如何反映成本，以及房租的變化，並直指，我國通膨「看似」相對其他國家溫和，實則建立在龐大成本上。

有位理事指出，我國通膨相對歐美並不高，主要是因台電、中油吸收部分的油電價格上漲，卻造成其巨額虧損，而儘管預期未來國際油價下跌，惟液化天然氣價格仍未見下跌，因此，未來國內電力、燃氣售價如何反映成本及其對通膨的衝擊，將會影響貨幣政策。

另外理事補充，台電、中油吸收部分的油電價格上漲，屬全民買單，但我國採行事前控管，不同於歐美國家的事後補貼作法，而央行預測 2023 年 CPI 和核心 CPI 年增率降至 2% 以下，是已將電價調整機制納入考量。

還有理事再次提到，2023 年國內通膨率可望降至 2% 以下，但仍接近 2%，顯示尚有通膨壓力。

對於民眾關注的房價，以及北漂族討論度高的房租議題，理事不諱言，房租上漲是推升去年 CPI 年增率的主因之一，惟房價續升將推升房租，更不利於物價穩定。

有理事提醒，央行過去幾次對通膨預測均過於樂觀，事實上，我國目前看似相對其他國家溫和的通膨，主要是因政策性的管制，加上 CPI 房租類低估所致，此建立在龐大成本上，不宜就此樂觀認定我國通膨相對溫和。

理事們對於房價方面的討論上，有理事直指，我國房價上漲多來自預期房價上漲的短期投機動機驅動，央行應正視處理高房價的責任，不應推給其他部會。

但也有理事態度相對溫和認為，房市硬著陸帶來的傷害很大，到時政府得動用更多政策工具來拯救房市，例如近期中國房市就是一例，而 1989 至 1990 年間日本央行以大幅升息處理房地產問題，導致不動產價格崩跌，經濟陷入長期停滯。