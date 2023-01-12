農曆春節將至 經部穩物價油氣價不漲

農曆春節 10 天假期即將到來，經濟部國營會今 (12) 日表示，經濟部旗下中油、台水、台電公司等所屬國營事業服務都將不中斷，此外，除水、電外，天然氣 (民生、工業、電業用戶)、液化石油氣 (桶裝瓦斯) 價格 1 月底前維持不調整，油價在 1 月 16 日至 1 月 29 日也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。

中油表示，國際天然氣市場價格居高不下，導致進口氣源成本大增，但為讓民眾過好年、配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，1 月底前天然氣民生、工業、電業用戶價格以及桶裝瓦斯價格將不調漲。

汽柴油價格部分，中油指出，不僅調降貨物稅，也會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響，農曆春節期間 (1 月 16 日至 1 月 29 日) 也將依政府要求不漲價，比照往年「上漲不調、下跌調」原則辦理，此外，民眾春節期間至中油直營站洗車也維持優惠價不調漲。

另一方面，台糖也說，民生用小包砂糖自 2016 年迄今，即維持每公斤 36 元，從未隨國際糖價上漲而調漲，而沙拉油 3 公升小包裝建議零售價每瓶也維持 169 元不變，滿足一般家庭日常生活所需，台糖承諾在今年 1 月底前均不調漲，且在自有通路設平價專區。

不過中油、台電配合政府穩定物價政策，自去年以來承受龐大虧損壓力，中油就估去年累計虧損將達到 2173 億元，今年則預期在國際油氣價格回落下，全年稅前虧損仍有 700 億元，但可望較去年收斂，台電方面，去年累積虧損估達到 2675 億元，今年經預算編列後，估將再虧損 2785 億元，光這兩年就恐大虧逾 5400 億元。